RINGLER工业真空系统
工业抽吸系统全方位解决方案
汽车
我们的真空系统可通过保持生产环节的清洁度来帮助汽车行业提高产品质量，并且可直接集成在生产流程中。
制药
我们的安全真空系统专门设计用于制药工业的特殊敏感区域，广泛用于该行业的生产环节和清洁应用。
化工
工业真空系统特别适合用于清除机器和工作区域内的颗粒、 塑料屑、化学混合物和粉尘。
食品
我们的防爆真空系统不仅可用于 食品工业中的爆炸性粉尘环境，还适合各种真空清洁任务。
金属加工
真空系统可有效清除铣削、钻 削、车削、锯削、磨削、去毛刺和刷涂等所有机加工过程中 的切屑、粉尘和液体。
机器制造
我们的真空系统久经实践，结构坚固耐用，即使连续使用也能确保可靠运行。
纺织
针对纺织工业应用，我们专门 开发了“textile”系列产品。该系列产品能轻松真空吸除棉 绒、纤维和细线，并可长期保 持稳定的高抽吸功率。
液体和切屑真空系统
粗颗粒和液体的真空抽吸
液体和切屑真空系统能够吸除铣床和现代加工中心中的切屑和乳化液，适合安装在车间的任何地方。Ringler 卡赫集团工业真空系统具备紧凑、紧固的结构，并配备丰富的附件系列，广泛适用于各种应用并且可确保更佳的清洁效果。
工业真空系统
用于真空吸除所有类型的粉尘
适用领域
用于车间的一般清洁，真空吸除粗颗粒、粉尘和少量液体。通过H类过滤器和22区型号来真空吸除食品粉末，例如面粉真空吸除矿物残留物，例如混凝土用于车间和工业作业的一般清洁，适用于真空吸除致癌性粉尘。我们的工业真空系统采用高质量的过滤器设计，可实现长使用寿命并且可选用 L、M 和 H 过滤 器类别。该产品组中的真空系统均配备可拆卸垃圾箱。
所有真空系统都提供广泛的附件，以确保所有设备的更佳清洁性能。
嵌入式真空系统
安装在机器中或者作为嵌入单元
适用领域
IVR-B 30/15 Me 集成到机器人单元中 Ringler 卡赫集团吸嘴用于精密吸除铣削切屑隔音罩内的 RA 40嵌入式真空系统是小型紧凑真空设备，适用于筛选少量切屑、冲屑、颗粒物、塑料屑和粉尘。Ringler 卡赫集团为该产品组提供了各种各样的丰富附件。
除尘系统
连续吸除粉尘和切屑
适用领域
锯床上的除尘器生产线中集成的除尘器 使用定制吸嘴几乎吸除全部的粉尘 – 还可使用 3D 打印除尘器 (ENT) 可用在加工工作中来连续、安全地真空吸除产生的粉尘和切屑。
通过振动电机进行自动过滤器清洁可确保过滤器的柔和处理，并确保排气中极低的残留粉尘含量。 移动式除尘器符合最大容许浓度 (MAC)，可确保工作安全性。 每个真空系统都配备广泛的可选吸嘴，以及坚固通用 的 Ringler 卡赫集团RA型管道系统的多个部件。
固定式真空解决方案
用于粗颗粒和液体
适用领域
固定式工业真空系统（单用户或多用户系统）被用于手动真空吸除粗颗粒和冷却液，并且可用作独立装置或者附加在机床顶部。中央真空系统在金属加工业中是多用户系统 用于大面积加工区域的分布真空吸尘点 用于特殊真空功能的3D打印吸嘴所有系统都可选用22区 (B1) 型。 Ringler 卡赫集团技术中心提供单一来源的完整解决方案 - 从吸嘴、管道到适当处理。
交钥匙解决方案
单一来源的交钥匙解决方案
Ringler 卡赫集团技术中心是所有真空工程项目的理想合作伙伴。服务范围从简单的移动式解决方案，直到根据客户情况量身定制的复杂固定式管路真空解决方案。超过 40年的工业真空系统经验为我们卓越的咨询质量提供了支持，并使我们能够提供更高水平的交钥匙解决方案。
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