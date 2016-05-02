RINGLER工业真空系统

除尘系统

连续吸除粉尘和切屑

适用领域

锯床上的除尘器生产线中集成的除尘器 使用定制吸嘴几乎吸除全部的粉尘 – 还可使用 3D 打印除尘器 (ENT) 可用在加工工作中来连续、安全地真空吸除产生的粉尘和切屑。

通过振动电机进行自动过滤器清洁可确保过滤器的柔和处理，并确保排气中极低的残留粉尘含量。 移动式除尘器符合最大容许浓度 (MAC)，可确保工作安全性。 每个真空系统都配备广泛的可选吸嘴，以及坚固通用 的 Ringler 卡赫集团RA型管道系统的多个部件。