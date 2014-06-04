汽车经销商
清洁是成功开展业务的一半。 专业技术、对客户的洞察力以及积极的态度是促进汽车销售的关键因素。然而，这些品质让您离业务成功仍然很远，因为要创造舒适的销售会谈环境，清洁就是一切。对于车间同样如此，在那里，清洁是安全工作的基本要求。因此，Kärcher根据汽车经销商、车间的特定需求提供了定制化的清洗解决方案。查看Kärcher广泛的清洁设备和面向客户的服务类型。
为客户提供卓越的解决方案：清洁展厅
许多客户来到您的汽车经销店寻找他们梦寐以求的汽车。这些车辆一尘不染，闪亮夺目。它们的外漆闪亮，内饰崭新。但更重要的是保证展厅的清洁，因为在清洁环境下汽车的销量更好。采用Kärcher解决方案可满足展厅中您的所有清洁需求。从便捷的大面积清洗到快速、容易的即兴拖地，我们提供全系列的展厅清洁解决方案。
快速干燥
在大人流量区域，地面经常会很快脏掉，洗地吸干机甚至可以清洗这些区域中小的角落和缝隙。Kärcher可以为所有地面提供速干的清洗解决方案，防止滑倒的风险。
深入每个缝隙的深度清洗
卫生间的清洁问题可能是个麻烦，但Kärcher清洁电气用具能够保证优秀的清洗效果，给您的客户和员工留下更佳的印象。通过蒸汽清洗机和洗地吸干机，所有卫生设施都可以达到更高的卫生标准。
快速且彻底地真空吸尘
不管在何种情况下需要快速且彻底地清洗地毯，干式真空吸尘器和立式刷型真空吸尘器都可以大显身手。办公室和展厅将被清洗的一尘不染，地毯被深度清洗至每个孔隙。
按下按钮即刻提供饮用水
恢复客户和员工的精神活力：Kärcher饮水机采用了创新的自动过滤系统，符合欧盟卫生规范，可直接连接普通的自来水供水。
清洁等于安全：清洗车间。
车间是机械技工的工作场所，但他也是联系客户与公司的一个纽带。这就是为什么车间要保持干净整洁的重要原因。在车间的整洁主要受到顽固污垢和油污的影响，Kärcher提供强大的清洗解决方案，不仅简单易用，而且能够实现无任何残留的清洁效果。所有的清洁设备和清洁剂都是为了始终确保车间中工作和过程的安全性而设计的。因为只有保持车间干净整洁才能确保车间安全。
理想适用于大面积清洗
当清洗大面积的油脂类污垢时，Kärcher建议采用高压清洗机配合地面清洗机进行清洗。
彻底地清洗工作环境
对于车间中的每种要求，我们都提供合适的真空吸尘器：例如，干湿两用真空吸尘器可用于吸入泄漏的油液，而工业真空吸尘器可用于吸入金属切削。通过强大的涡轮机、自动过滤清洗系统以及坚固的排水软管，我们可以应对所有清洁挑战。
安全处理油污
洗地吸干机可以清除地面上甚至顽固的污垢，如油液、油脂、烟灰和轮胎磨损痕迹，这些污垢可能会使细石砖地面变得很滑。
环保地清洗零部件
BIO系列零部件清洗机采用无溶剂的水基清洁剂快速且彻底地清洗齿轮箱、设备部件和工具。
快速地清洗发动机部件
使用Kärcher热水高压清洗机可以清除发动机部件上的道路灰尘和灰色污垢膜。
炫目的清洗效果：洗车
在您的汽车经销店，车辆的护理要与其它服务达到相同的高质量水平。Kärcher提供为您提供了广泛的高效清洗系统，能够实现高质量的车辆清洗效果：从温和的内饰清洁到强力的外部清洗，让您的轿车和商用车辆一尘不染。全部的车辆清洗系统为高性价比车辆清洗树立了标杆：从购买系统的成本到整体使用成本都不断地尽可能保持更低，这是投资Kärcher洗车系统的更好理由。
立刻清洁
CB系列龙门式洗车台是快速、密集洗车的优秀范例。任何车辆在四分钟内都能够被清洗干净。高洗车能力和低用水量让您的洗车台能够非常高效地运营。
高压让洗车更高效
高压清洗机是一种灵活的洗车辅助设备。它理想适用于预处理顽固污垢，或用于车轮清洗。
温和的内饰清洗
Kärcher喷抽清洗机可以便捷、温和和彻底地清洗车辆内饰。
容易地净化污水
污水回收再利用系统采用了新技术的污水处理系统，可帮助减少净水消耗和对环境的影响。
清洁起于入口
第一印象很重要。如果您的汽车经销店门前非常干净，那么客户将会乐于进入您的展厅。对于汽车车间或经销店的外部区域，特别需要两种设备：使用高效的扫地机保持地面清洁，并使用特别精选的解决方案应对恶劣天气，如冬季使用的扫雪机。Kärcher为您提供户外所需的所有清洁设备和特别配制的清洁剂。
适用于所有区域的设备
Kärcher乐于为您提供建议，帮您选择更适用于您的地面清洁任务的设备。在选择合适的扫地机时，地面纹理、污垢量以及清洗频率是决定性的因素。
通用且机动的清扫设备
优异的实用性，适用于中型地面区域：带有Easy Operation模式、高效的机械过滤器清洗系统以及易于排空废物特性的真空扫地机让清洁工作非常容易和便捷。
大面积区域的联合清洗
对于车间前厅等大面积区域，采用高压清洗机和地面清洗机联合清洗可高效地清除油污和轮胎磨损痕迹。
比扫帚更高效
后操作式扫地机理想适用于快速清扫较小面积的区域。
与湿滑的路面说再见
采用可调刹车和纹面轮胎的扫雪机即使在恶劣的条件下依然能够干净地清扫积雪。