Klean!Star iQ --更专业、更便利、更智能
充分使用我们的Klean!Star iQ龙门洗车机。
每个人都有追求完美的权利
世界本就如此。追求完美是人类的天性。我们的Klean! Star iQ智能洗车系统拥有卓越独特的功能，即使是最挑剔的客户，也会对它印象深刻。优质的龙门洗车机将使您在市场上脱颖而出。它将让您与众不同，并且充分发挥潜力去应对挑剔的客户们。
从新的角度思考。我们的Klean !Star iQ独特之处在于镜面和车轮水平面上有更大的宽度，便于车辆进出。在进退之间，你将会体验到许多新的洗涤技术。
从使用者的角度来进行更为智能的设计
K!Brush iQ -- 分段刷洗
K！Brush iQ采用智能侧刷技术，侧刷被分为了几段。单个刷段由垂直轴偏移来适应车辆轮廓。刷段组将根据车辆轮廓向外摆动进行刷洗。配备了CareTough和K! Back iQ以及K!Brush iQ智能技术，卡赫产品的清洁能力以及外观都足以吸引您和您的客户。
CareTouch -- 轮廓刷
CareTouch是一种由特殊发泡的聚乙烯制成的轮廓刷。我们选择CareTouch作为Klean！Star iQ的顶刷和侧刷。这样是为了确保能温和地去除车辆表面的污垢。
K !Back iQ -- 以正确的角度清洁车辆后方
为了对车辆后方进行最佳清洁，侧刷在车辆后方旋转90°并倾斜15°。因此，刷头更适合车辆外形，并能以稳定的压力清除污垢。
K !Planet iQ -在正确的地方清洗轮盘
采用我们的渐开线行星齿轮清洗，您会获得以温和有效的方式，清除最顽固污垢的最佳轮盘清洗。为了达到这个目的，我们给K！Planet iQ装备了集成的车轮外壳清洗，同时采用了K! Wheel iQ技术（顺着s曲线调整到车轮的高度)。
洗轮器的工作原理就像电动牙刷：一大两小的三个旋转刷盘有节奏地改变它们的旋转方向。在龙门架上，K !Planet iQ需要高压力并且使用温和、有效的车胎边缘清洁泡沫。
令人信服的良好的外型
优秀的技术和产品外形
第一印象就能让你的客户对你的Klean !Star iQ产生更多期待。
24种个性化的组合，由你来决定你的Klean! Star iQ外型。你可以从框架和门的8种标准颜色中，选择卡赫标准设计或你最喜欢的颜色，然后再选择以下3个前门设计之一:
美丽而现代：K!Design是卡赫独特的先进技术设计，它具有一致性和广泛性，使用铝箔粘合的高质量丙烯酸树脂。特有的“白天黑夜”样式可以选用黑色或8种标准颜色中的一种进行设计。在K !Design iQ提供清洗阶段的展示信息。选用K! Design iQ Open Art设计选项，你将可以自由个性地设计你所喜欢且适合你的Klean ! Star iQ。这一切都基于K！Design iQ优质的材料组合之上。
现代而安全：LED灯广泛的应用在在K! Design、K ! Design iQ和K! Design iQ Open Art设计线上。你可以决定如何使用LED灯：在左边，右边或两边，或者一边也没有。清晰的线条展示：氛围灯光不仅在车里看起来很不错，也能够提高你的Klean! Star iQ档次。照明门框给您的清洗系统和刷洗门创造了独特的氛围，吸引您客户的眼球。
专业汽车Klear !产品线 - 合适的龙门架清洁剂
精确的度量是大家共同的追求。因此，我们为Klean! Star iQ开发了新的清洗剂生产线，这条生产线可以充分开发龙门洗车机以及其他任何一种龙门架的潜力。
干净、安全、新鲜。所有专业车辆Klear !生产线的产品都是超高浓缩清洁液，而且非常经济实惠实惠。新成分保证了完美的清洗结果。另外，我们独特的新卡赫香氛也有助于完美的清洁体验。在补充库存时，颜色编码确保了安全性：清洗剂罐上标签的颜色，和系统中的加药泵的颜色相同。这避免了生产和供应环节错误的发生。使用Karcher Fleet自动重新排序工具，您将始终保持足够的清洗剂库存。
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