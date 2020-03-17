Klean!Star iQ --更专业、更便利、更智能

优秀的技术和产品外形

第一印象就能让你的客户对你的Klean !Star iQ产生更多期待。

24种个性化的组合，由你来决定你的Klean! Star iQ外型。你可以从框架和门的8种标准颜色中，选择卡赫标准设计或你最喜欢的颜色，然后再选择以下3个前门设计之一:

美丽而现代：K!Design是卡赫独特的先进技术设计，它具有一致性和广泛性，使用铝箔粘合的高质量丙烯酸树脂。特有的“白天黑夜”样式可以选用黑色或8种标准颜色中的一种进行设计。在K !Design iQ提供清洗阶段的展示信息。选用K! Design iQ Open Art设计选项，你将可以自由个性地设计你所喜欢且适合你的Klean ! Star iQ。这一切都基于K！Design iQ优质的材料组合之上。

现代而安全：LED灯广泛的应用在在K! Design、K ! Design iQ和K! Design iQ Open Art设计线上。你可以决定如何使用LED灯：在左边，右边或两边，或者一边也没有。清晰的线条展示：氛围灯光不仅在车里看起来很不错，也能够提高你的Klean! Star iQ档次。照明门框给您的清洗系统和刷洗门创造了独特的氛围，吸引您客户的眼球。