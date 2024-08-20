风力强劲、经济、环保——卡赫锂电驱动的落叶吹风机LB 930/36 Bp优点明显。它能够快速清除树叶、碎片和各种垃圾，还可以去除特别粘的树叶和顽固脏污。低噪设计适用于一些噪音敏感区域，如住宅区、学校周边和医院区域，甚至可以夜间操作。LB 930/36 Bp不排放任何污染物，易于操作，且维护和使用成本低。