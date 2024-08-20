吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU

卡赫锂电驱动的落叶吹风机LB 930/36 Bp安静，风力强劲，有助于快速清除树叶和其他碎片。LB 930/36 Bp不排放任何污染物，易于操作，且维护和使用成本低。

风力强劲、经济、环保——卡赫锂电驱动的落叶吹风机LB 930/36 Bp优点明显。它能够快速清除树叶、碎片和各种垃圾，还可以去除特别粘的树叶和顽固脏污。低噪设计适用于一些噪音敏感区域，如住宅区、学校周边和医院区域，甚至可以夜间操作。LB 930/36 Bp不排放任何污染物，易于操作，且维护和使用成本低。

特点和好处
吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU: 金属刮片
金属刮片
去除顽固、粘稠的脏污。 保护吹风管底部不受损
吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU: 高速喷嘴
高速喷嘴
集中风力到较小区域 轻松去除湿的树叶和污渍。
吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU: 无级变速和涡轮按钮
无级变速和涡轮按钮
优化风速调节，在需要时可提高性能表现。 当清除顽固的叶子和污垢，可对风速风量进行调节。
舒适的肩带设计
  • 确保使用时的方便和舒适，减轻疲劳
  • 平衡设计
比汽油机安静
  • 适合在噪音敏感的地方及夜间工作。
  • 减少对使用者和环境的影响。
无刷电机
  • 维护投入小，使用寿命长。
  • 释放热量低，效率高。
卡赫36V电池平台的灵活性
  • 电池可以根据需要迅速换到其他机器上使用。
  • 提高工作效率和安全性。
无有害物质或二氧化碳排放
  • 保护环境和使用者的健康。
与汽油机相比，振动显着降低
  • 长时间使用不费力
  • 保护使用者
与汽油驱动机型相比，可降低高达90%的操作和维护成本
  • 经济实用
技术说明

技术数据

电池平台 36伏电池平台
空气流量 (m³/h) 930
空气速度 (m/s) max. 60
吹风功率 (N) 14
电池类型 锂电池
电压 (V) 36
容量 (Ah) 6
每块电池充电运行时间 (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
（充电器）输入电压 (V) 100 - 240
（充电器）电源频率 (Hz) 50 - 60
充电器电线长度 (m) 1,2
重量,不含附件 (kg) 3
重量（含包装） (kg) 7,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 840 x 150 x 340

Scope of supply

  • 变量: 自带电池和充电器
  • 金属喷嘴
  • 高速喷嘴
  • 肩带

设备

  • 电池: 36伏/6安电池（1块）
  • 充电器: 36伏/6安电池充电器（1块）
吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU
吹叶机 LB 930/36 Bp pack *EU

视频

应用领域
  • 用于小到中等面积区域清洁，移除轻量碎屑
  • 清楚难以触及区域的污渍
  • 用于清理枯叶、泥土和杂物
  • 适合在噪音敏感的地方工作，包括在夜间
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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