柴油驱动，全液压配置的工业级扫地车。由后轮驱动的三轮设计。适用于复杂苛刻的工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境。

The KM 130/300 R D 工业级柴油扫地车具有油耗低、驾驶舒适的优点。 可靠的设计确保应用于各种极端工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境下。内部簸箕设计原理，使得精细真空清扫和日常垃圾物的真空清扫更为有效。浮动滚刷会自动调整以适应不平整路面，并减少刷子的损耗。无需工具，即可更换滚刷。在驾驶过程中，尘箱会按需要自动关闭。即使在灰尘多的环境中，两块扁平式过滤网能有效过滤空气中的扬尘。过滤器中配有高效抖尘装置，通过控制面板上一键可对其进行操作。 无需工具便可对过滤器进行维护保养或更换。 引擎的空间布局设计合理，方便维修。简易操作设计理念确保各项基本功能的使用非常方便。为了更长效使用并降低发动机的维修成本，机身装有灰滤以过滤进入发动机前的气流。

特点和好处
真空吸尘器 KM 130/300 R D: 结构耐用
坚固的钢制机身 工业级别水冷马达 全液压驱动
真空吸尘器 KM 130/300 R D: 可长时间使用的过滤器
扁平式过滤网，可达5.5平方米 配有滤纸清洁刮刀 免尘清扫
真空吸尘器 KM 130/300 R D: 使用友好
简易操作 进入驾驶室很方便 易于维护
不同动力驱动
  • 电动驱动
  • 柴油马达
  • 液化马达
靈活性的踏板裝置
  • 令人满意的清潔結果
  • 刷子不易損耗。
  • 很容易適應不同的表面
液压尘箱提升
  • 安全和容易的清空垃圾
  • 可舉升至1.42米
工作原理
  • 有效吸进细微与粗糙的垃圾。
  • 低粉尘扩散。
全方位的配件和連接套件
  • 容易適應個別清潔需要。
  • 令人印象深刻的設備（例如舒適駕駛室，空調，加熱)
  • 雙側刷可根據要求提供
全液壓牽引傳動和驅動主刷和側刷
  • 極低保養。
  • 不會耗損。
  • 极其耐用
灰滤
  • 长效马达过滤器
  • 维修间隔要求长
技术说明

技术数据

驱动类型 柴油
牵引驱动 四冲程发动机
发动机厂商 洋马
驱动效率 (kW) 15,8
理论工作效率 (m²/h) 13000
工作宽度 (mm) 1000
工作宽度含单边刷 (mm) 1300
含双边刷的工作宽度(公厘) (mm) 1550
污水箱 (l) 300
爬坡能力(角度) (%) 18
操作速度 (km/h) 10
过滤器区 (m²) 5,5
重量（含附件） (kg) 951
重量，操作待命 (kg) 951
尺寸(长x宽x高) (mm) 2040 x 1330 x 1430

设备

  • 人工过滤器清洗系统
  • 可调滚刷
  • 动力方向盘
  • 可调整吸力
  • 工作原理
  • 移动方向, 前进
  • 移动方向, 后退
  • 吸尘
  • 液压容器提升
  • 户外使用
  • 充电状况指示灯
  • 工作小时计数器
  • 清扫功能（可开关）
  • 自动伸缩侧刷
视频

应用领域
  • 建材加工厂
  • 金属铸造厂
  • 金属加工厂
  • 仓储区
  • 施工现场
  • 钢铁厂
  • 材料加工厂
