真空吸尘器 KM 130/300 R D
柴油驱动，全液压配置的工业级扫地车。由后轮驱动的三轮设计。适用于复杂苛刻的工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境。
The KM 130/300 R D 工业级柴油扫地车具有油耗低、驾驶舒适的优点。 可靠的设计确保应用于各种极端工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境下。内部簸箕设计原理，使得精细真空清扫和日常垃圾物的真空清扫更为有效。浮动滚刷会自动调整以适应不平整路面，并减少刷子的损耗。无需工具，即可更换滚刷。在驾驶过程中，尘箱会按需要自动关闭。即使在灰尘多的环境中，两块扁平式过滤网能有效过滤空气中的扬尘。过滤器中配有高效抖尘装置，通过控制面板上一键可对其进行操作。 无需工具便可对过滤器进行维护保养或更换。 引擎的空间布局设计合理，方便维修。简易操作设计理念确保各项基本功能的使用非常方便。为了更长效使用并降低发动机的维修成本，机身装有灰滤以过滤进入发动机前的气流。
特点和好处
结构耐用坚固的钢制机身 工业级别水冷马达 全液压驱动
可长时间使用的过滤器扁平式过滤网，可达5.5平方米 配有滤纸清洁刮刀 免尘清扫
使用友好简易操作 进入驾驶室很方便 易于维护
不同动力驱动
- 电动驱动
- 柴油马达
- 液化马达
靈活性的踏板裝置
- 令人满意的清潔結果
- 刷子不易損耗。
- 很容易適應不同的表面
液压尘箱提升
- 安全和容易的清空垃圾
- 可舉升至1.42米
工作原理
- 有效吸进细微与粗糙的垃圾。
- 低粉尘扩散。
全方位的配件和連接套件
- 容易適應個別清潔需要。
- 令人印象深刻的設備（例如舒適駕駛室，空調，加熱)
- 雙側刷可根據要求提供
全液壓牽引傳動和驅動主刷和側刷
- 極低保養。
- 不會耗損。
- 极其耐用
灰滤
- 长效马达过滤器
- 维修间隔要求长
技术说明
技术数据
|驱动类型
|柴油
|牵引驱动
|四冲程发动机
|发动机厂商
|洋马
|驱动效率 (kW)
|15,8
|理论工作效率 (m²/h)
|13000
|工作宽度 (mm)
|1000
|工作宽度含单边刷 (mm)
|1300
|含双边刷的工作宽度(公厘) (mm)
|1550
|污水箱 (l)
|300
|爬坡能力(角度) (%)
|18
|操作速度 (km/h)
|10
|过滤器区 (m²)
|5,5
|重量（含附件） (kg)
|951
|重量，操作待命 (kg)
|951
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
设备
- 人工过滤器清洗系统
- 可调滚刷
- 动力方向盘
- 可调整吸力
- 工作原理
- 移动方向, 前进
- 移动方向, 后退
- 吸尘
- 液压容器提升
- 户外使用
- 充电状况指示灯
- 工作小时计数器
- 清扫功能（可开关）
- 自动伸缩侧刷
视频
应用领域
- 建材加工厂
- 金属铸造厂
- 金属加工厂
- 仓储区
- 施工现场
- 钢铁厂
- 材料加工厂