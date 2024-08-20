真空吸尘器 KM 150/500 R D

柴油驱动，全液压配置的工业级扫地车。由后轮驱动的三轮设计。适用于复杂苛刻的工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境。

The KM 150/500 R D 工业级柴油扫地车具有油耗低、驾驶舒适的优点。 可靠的设计确保应用于各种极端工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境下。内部簸箕设计原理，使得精细真空清扫和日常垃圾物的真空清扫更为有效。浮动滚刷会自动调整以适应不平整路面，并减少刷子的损耗。无需工具，即可更换滚刷。在驾驶过程中，尘箱会按需要自动关闭。即使在灰尘多的环境中，两块扁平式过滤网能有效过滤空气中的扬尘。过滤器中配有高效抖尘装置，通过控制面板上一键可对其进行操作。 无需工具便可对过滤器进行维护保养或更换。 引擎的空间布局设计合理，方便维修。简易操作设计理念确保各项基本功能的使用非常方便。为了更长效使用并降低发动机的维修成本，机身装有灰滤以过滤进入发动机前的气流。

特点和好处
真空吸尘器 KM 150/500 R D: 高效的过滤器系统
高效的过滤器系统
扁平式过滤网，可达7平方米 配有滤纸清洁刮刀 免尘清扫
真空吸尘器 KM 150/500 R D: 舒适的工作场所
舒适的工作场所
所有控制元件的安排简洁明了，方便操作。 全行显示屏 可选：驾驶室可配置空调
真空吸尘器 KM 150/500 R D: 操作、维护和保养简单
操作、维护和保养简单
经过测试证明非常可靠的技术：液压驱动、电子元气单元 马达仓设计合理，方便维修 无需工具可更换扫地滚刷和扁平式过滤网
柴油驱动
  • 可持续使用的设计。
  • 强劲动力
可选：四路底盘
  • 在湿滑和不平整的地面上有更好的牵引力表现
  • 增加舒适度和安全性
  • 低接触面压力适用于柔软性地面
液压尘箱提升
  • 安全和容易的清空垃圾
  • 拋棄垃圾可高達1.52米。
工作原理
  • 有效吸进细微与粗糙的垃圾。
  • 低粉尘扩散。
全方位的配件和連接套件
  • 容易適應個別清潔需要。
  • 令人印象深刻的設備（例如舒適駕駛室，空調，加熱)
  • 可配第二和第三个边刷
全液壓牽引傳動和驅動主刷和側刷
  • 極低保養。
  • 不會耗損。
  • 极其耐用
灰滤
  • 长效马达过滤器
  • 维修间隔要求长
技术说明

技术数据

驱动类型 柴油
牵引驱动 四冲程发动机
发动机厂商 洋马
驱动效率 (kW) 18,6
理论工作效率 (m²/h) 18000
工作宽度 (mm) 1200
工作宽度含单边刷 (mm) 1500
含双边刷的工作宽度(公厘) (mm) 1800
污水箱 (l) 500
爬坡能力(角度) (%) 18
操作速度 (km/h) 12
过滤器区 (m²) 7
重量（含附件） (kg) 1440
重量，操作待命 (kg) 1440
尺寸(长x宽x高) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Scope of supply

  • 充气轮胎

设备

  • 人工过滤器清洗系统
  • 可调滚刷
  • 动力方向盘
  • 可调整吸力
  • 工作原理
  • 移动方向, 前进
  • 移动方向, 后退
  • 吸尘
  • 液压容器提升
  • 户外使用
  • 工作小时计数器
  • 清扫功能（可开关）
  • 自动伸缩侧刷
视频

应用领域
  • 适用于工业(铸造厂、水泥厂)、物流仓库、停车场、建筑业、机场及港口
