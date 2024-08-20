真空吸尘器 KM 150/500 R D
柴油驱动，全液压配置的工业级扫地车。由后轮驱动的三轮设计。适用于复杂苛刻的工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境。
The KM 150/500 R D 工业级柴油扫地车具有油耗低、驾驶舒适的优点。 可靠的设计确保应用于各种极端工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境下。内部簸箕设计原理，使得精细真空清扫和日常垃圾物的真空清扫更为有效。浮动滚刷会自动调整以适应不平整路面，并减少刷子的损耗。无需工具，即可更换滚刷。在驾驶过程中，尘箱会按需要自动关闭。即使在灰尘多的环境中，两块扁平式过滤网能有效过滤空气中的扬尘。过滤器中配有高效抖尘装置，通过控制面板上一键可对其进行操作。 无需工具便可对过滤器进行维护保养或更换。 引擎的空间布局设计合理，方便维修。简易操作设计理念确保各项基本功能的使用非常方便。为了更长效使用并降低发动机的维修成本，机身装有灰滤以过滤进入发动机前的气流。
特点和好处
高效的过滤器系统扁平式过滤网，可达7平方米 配有滤纸清洁刮刀 免尘清扫
舒适的工作场所所有控制元件的安排简洁明了，方便操作。 全行显示屏 可选：驾驶室可配置空调
操作、维护和保养简单经过测试证明非常可靠的技术：液压驱动、电子元气单元 马达仓设计合理，方便维修 无需工具可更换扫地滚刷和扁平式过滤网
柴油驱动
- 可持续使用的设计。
- 强劲动力
可选：四路底盘
- 在湿滑和不平整的地面上有更好的牵引力表现
- 增加舒适度和安全性
- 低接触面压力适用于柔软性地面
液压尘箱提升
- 安全和容易的清空垃圾
- 拋棄垃圾可高達1.52米。
工作原理
- 有效吸进细微与粗糙的垃圾。
- 低粉尘扩散。
全方位的配件和連接套件
- 容易適應個別清潔需要。
- 令人印象深刻的設備（例如舒適駕駛室，空調，加熱)
- 可配第二和第三个边刷
全液壓牽引傳動和驅動主刷和側刷
- 極低保養。
- 不會耗損。
- 极其耐用
灰滤
- 长效马达过滤器
- 维修间隔要求长
技术说明
技术数据
|驱动类型
|柴油
|牵引驱动
|四冲程发动机
|发动机厂商
|洋马
|驱动效率 (kW)
|18,6
|理论工作效率 (m²/h)
|18000
|工作宽度 (mm)
|1200
|工作宽度含单边刷 (mm)
|1500
|含双边刷的工作宽度(公厘) (mm)
|1800
|污水箱 (l)
|500
|爬坡能力(角度) (%)
|18
|操作速度 (km/h)
|12
|过滤器区 (m²)
|7
|重量（含附件） (kg)
|1440
|重量，操作待命 (kg)
|1440
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- 充气轮胎
设备
- 人工过滤器清洗系统
- 可调滚刷
- 动力方向盘
- 可调整吸力
- 工作原理
- 移动方向, 前进
- 移动方向, 后退
- 吸尘
- 液压容器提升
- 户外使用
- 工作小时计数器
- 清扫功能（可开关）
- 自动伸缩侧刷
视频
应用领域
- 适用于工业(铸造厂、水泥厂)、物流仓库、停车场、建筑业、机场及港口