The KM 150/500 R D 工业级柴油扫地车具有油耗低、驾驶舒适的优点。 可靠的设计确保应用于各种极端工况，例如建筑工地、金属制造、锻造工厂和其他多尘的环境下。内部簸箕设计原理，使得精细真空清扫和日常垃圾物的真空清扫更为有效。浮动滚刷会自动调整以适应不平整路面，并减少刷子的损耗。无需工具，即可更换滚刷。在驾驶过程中，尘箱会按需要自动关闭。即使在灰尘多的环境中，两块扁平式过滤网能有效过滤空气中的扬尘。过滤器中配有高效抖尘装置，通过控制面板上一键可对其进行操作。 无需工具便可对过滤器进行维护保养或更换。 引擎的空间布局设计合理，方便维修。简易操作设计理念确保各项基本功能的使用非常方便。为了更长效使用并降低发动机的维修成本，机身装有灰滤以过滤进入发动机前的气流。