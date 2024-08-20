干式真空吸尘器 T 12/1
T 12/1是一款新型高效、低噪音的真空吸尘器，特别适用于物业保洁，酒店及餐厅，办公室，商店，医院和私人住户等。配备脚踏的开关，易于操作，两个大后脚轮和两个前脚轮为设备移动提供更大的机动性。所有特点将此设备建设成一款坚固耐用的中级干式吸尘器。
标准配备有一个高效率的羊毛过滤袋，与纸过滤袋相比较，其过滤袋容积可达其3倍以上。这是一个物有所值的好处，因为可以工作更长的时间才需要更换过滤袋。对于T 12/1，其电机性能，气流速率以及6级过滤系统（包括微量过滤器，作为特殊可选件）经过设计使得抽吸功率很难有损失。它的重心低可以提供稳定性。能够将电源电缆缠绕在电缆贮存箱间，当需要经常换位置时，如在酒店里进行清洁时，可以将电源电缆缠绕在拉出式电缆挂钩上作为快速贮存方式。特殊的功能有：地面工具插进附件架上（在设备背面)，可用作工作完成后设备上的一个完整附件固定装置。设备上的吸管具有一个简单但有效的插拔式夹紧装置。您可以将软管推压到设备的入口短管上，利用弹性环啮合---仅此而已。该装置可以确保当用户拉着设备时，吸管不会脱落。在弯管上的新型夹紧装置（无需工具就可更换）可以轻松地延长吸管2.5米（超长吸管-6.906-237），适用于如清洁台阶，楼梯等。利用强力刷ESB28（另一个附件），T 12/1可以转变成一个滚刷式真空吸尘器。在卫生标准特别严格的地方，除了使用纸过滤袋，还需要装配有一种HEPA过滤器（而不是标准的排气过滤器），HEPA过滤器可以吸掉非常细的微粒。
特点和好处
高效HEAP 13过滤器可选的高效空气过滤器确保无颗粒，卫生清洁的排出空气 细微粉尘过滤比例高达99.95％ 根据测试标准DIN EN 1822:2019认证
机载电线存储电缆始终安全存放以便运输
主过滤篮大可水洗永久主过滤器，可以实现最佳的除尘 机器可以在有滤袋和无滤袋的情况下运行
人体工程学
- 脚踏开关使用简便，无需弯腰
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50 - 60
|真空度 (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|空气流量 (l/s)
|61
|额定性能 (W)
|700
|水箱容积 (l)
|12
|标准标称宽度 ( )
|ID 32
|电线长度 (m)
|12
|声压级 (dB(A))
|61
|重量,不含附件 (kg)
|6,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.5 m
- 吸尘软管类型: 带弯头
- 延长杆数量: 1 件
- 延长杆长度: 500 mm
- 可切换的地板喷嘴
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 马达保护滤网
- 永久过滤篮: 尼龙
设备
- 垃圾桶材质: 塑料
- 集成式电源线收纳
- 电源线挂钩
应用领域
- 适合办公室、手术室和律师事务所使用
- 用于餐厅、食堂或零售店的清洁
- 适用于医院、学校、酒店等噪声敏感区域