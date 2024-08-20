标准配备有一个高效率的羊毛过滤袋，与纸过滤袋相比较，其过滤袋容积可达其3倍以上。这是一个物有所值的好处，因为可以工作更长的时间才需要更换过滤袋。对于T 12/1，其电机性能，气流速率以及6级过滤系统（包括微量过滤器，作为特殊可选件）经过设计使得抽吸功率很难有损失。它的重心低可以提供稳定性。能够将电源电缆缠绕在电缆贮存箱间，当需要经常换位置时，如在酒店里进行清洁时，可以将电源电缆缠绕在拉出式电缆挂钩上作为快速贮存方式。特殊的功能有：地面工具插进附件架上（在设备背面)，可用作工作完成后设备上的一个完整附件固定装置。设备上的吸管具有一个简单但有效的插拔式夹紧装置。您可以将软管推压到设备的入口短管上，利用弹性环啮合---仅此而已。该装置可以确保当用户拉着设备时，吸管不会脱落。在弯管上的新型夹紧装置（无需工具就可更换）可以轻松地延长吸管2.5米（超长吸管-6.906-237），适用于如清洁台阶，楼梯等。利用强力刷ESB28（另一个附件），T 12/1可以转变成一个滚刷式真空吸尘器。在卫生标准特别严格的地方，除了使用纸过滤袋，还需要装配有一种HEPA过滤器（而不是标准的排气过滤器），HEPA过滤器可以吸掉非常细的微粒。