Kärcher CV 38/2直立式真空吸尘器是一种轻便的双电机设备，工作宽度达380mm，强劲的吸力和马达单独驱动滚刷结合的刷头单元。在梳理地毯绒毛的同时能够轻松去除地毯上难以处理的灰尘颗粒、细丝和毛发。配备宽度大体积小的刷头，38/2能一直清洁到角落边缘，还能够清洁家具和床底下面平整的地面。