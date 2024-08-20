直立式真空吸尘器 直立式滚刷吸尘器CV 38/2 *CN

商用双电机直立式真空吸尘器配有380mm工作宽度的新式离心式离合器、加长软管和伸缩管，可清洁、梳理和翻新酒店、时装店、商店、陈列室、办公室、便利店、购物中心和居室内的织物地板和瓷砖。

Kärcher CV 38/2直立式真空吸尘器是一种轻便的双电机设备，工作宽度达380mm，强劲的吸力和马达单独驱动滚刷结合的刷头单元。在梳理地毯绒毛的同时能够轻松去除地毯上难以处理的灰尘颗粒、细丝和毛发。配备宽度大体积小的刷头，38/2能一直清洁到角落边缘，还能够清洁家具和床底下面平整的地面。

特点和好处
指示灯
灵活的清洁选择
无需工具可更换刷子
附件可收纳在机身上
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
工作宽度 (cm) 38
真空度 (mbar/kPa) 250 / 25
空气流量 (l/s) 48
额定性能 (W) 850
水箱容积 (l) 5,5
标准标称宽度 ( ) ID 35
电线长度 (m) 12
声压级 (dB(A)) 67
刷子马达功率 (W) 150
重量,不含附件 (kg) 9,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 1215 x 390 x 350

Scope of supply

  • 缝隙刷
  • 织物吸头
  • 可拆卸抽吸管
  • 螺旋胶质抽吸管
  • 集尘袋数量: 1 件
  • 集尘袋材质: 羊毛
  • 标准刷滚: 1 件
  • 泡沫过滤器: 1 件

设备

  • 过滤器状态显示
  • 插塞式电源线: 标准
  • 手柄
直立式真空吸尘器 直立式滚刷吸尘器CV 38/2 *CN

视频

应用领域
  • 地毯
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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