直立式真空吸尘器 直立式滚刷吸尘器CV 38/2 *CN
商用双电机直立式真空吸尘器配有380mm工作宽度的新式离心式离合器、加长软管和伸缩管，可清洁、梳理和翻新酒店、时装店、商店、陈列室、办公室、便利店、购物中心和居室内的织物地板和瓷砖。
Kärcher CV 38/2直立式真空吸尘器是一种轻便的双电机设备，工作宽度达380mm，强劲的吸力和马达单独驱动滚刷结合的刷头单元。在梳理地毯绒毛的同时能够轻松去除地毯上难以处理的灰尘颗粒、细丝和毛发。配备宽度大体积小的刷头，38/2能一直清洁到角落边缘，还能够清洁家具和床底下面平整的地面。
特点和好处
指示灯
灵活的清洁选择
无需工具可更换刷子
附件可收纳在机身上
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|工作宽度 (cm)
|38
|真空度 (mbar/kPa)
|250 / 25
|空气流量 (l/s)
|48
|额定性能 (W)
|850
|水箱容积 (l)
|5,5
|标准标称宽度 ( )
|ID 35
|电线长度 (m)
|12
|声压级 (dB(A))
|67
|刷子马达功率 (W)
|150
|重量,不含附件 (kg)
|9,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1215 x 390 x 350
Scope of supply
- 缝隙刷
- 织物吸头
- 可拆卸抽吸管
- 螺旋胶质抽吸管
- 集尘袋数量: 1 件
- 集尘袋材质: 羊毛
- 标准刷滚: 1 件
- 泡沫过滤器: 1 件
设备
- 过滤器状态显示
- 插塞式电源线: 标准
- 手柄
视频
应用领域
- 地毯