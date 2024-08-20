防溅罩
移动式户外清洗机的透明防溅罩可保护使用者及其周围环境免受喷射水流的影响，并且其四步收纳装置确保其存放的便利性。
当看到水滴从刚洗过的自行车上滴落，一切又焕然一新时，您将感到心旷神怡。若您在清洁时不慎打湿自己，这种美好的感觉将大打折扣。为了防止这种情况发生，出色的移动户外清洁器OC 3和所有后续型号都配备了可靠的防溅罩，专门用于保护用户及其周围环境免受令人不快的泼溅的伤害。为在清洁过程中更好地把握方向，其表面是透明的。它可以快速简单地与喷枪连接，也可以将其连接到现有的扁平或细节喷嘴。使用后，易弯折防溅罩可隐藏起来，分四步整齐地打包并折叠到附件箱中。该防溅罩与K 2至K 7级系列的高压清洗机不兼容。
特点和好处
防溅罩
- 可靠地保护使用者及其周围环境免受喷水的影响。
透明的材料
- 清洁时的导航得到改进。
两条带子
- 保证了防溅板和喷枪可以轻松连接。
可通过四个步骤折叠起来
- 它可以很容易地存放在附件箱中。
技术说明
技术数据
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|136 x 100 x 100
应用领域
- 自行车
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 婴儿车，童车
- 帐篷，露营设备
- 鞋履，登山鞋
- 儿童玩具
- 蚊帐