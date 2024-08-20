当看到水滴从刚洗过的自行车上滴落，一切又焕然一新时，您将感到心旷神怡。若您在清洁时不慎打湿自己，这种美好的感觉将大打折扣。为了防止这种情况发生，出色的移动户外清洁器OC 3和所有后续型号都配备了可靠的防溅罩，专门用于保护用户及其周围环境免受令人不快的泼溅的伤害。为在清洁过程中更好地把握方向，其表面是透明的。它可以快速简单地与喷枪连接，也可以将其连接到现有的扁平或细节喷嘴。使用后，易弯折防溅罩可隐藏起来，分四步整齐地打包并折叠到附件箱中。该防溅罩与K 2至K 7级系列的高压清洗机不兼容。