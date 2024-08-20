当一个足够的时候，为什么会有很多：来自Kärcher的36 V/5.0 Ah电池电源可交换电池可以用于36 V Kärcher电池平台上的所有设备。这节省了购买几块电池的时间。该电池与锂离子电池性能一致。电池自放电和频繁局部放电（记忆效应）导致的容量损失也已成为过去。集成LCD显示屏的创新实时技术可一目了然地显示剩余运行时间、充电水平和电池容量。得益于舒适的软触摸外壳元件，电池不会滑动，即使在光滑或倾斜的表面上也是如此。