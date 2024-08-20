电池包 36/50
36 V/5.0 Ah电池电源可更换电池，采用创新的实时技术，包括LCD显示屏，以显示电池电量。适用于36 V Kärcher电池平台上的所有设备。
当一个足够的时候，为什么会有很多：来自Kärcher的36 V/5.0 Ah电池电源可交换电池可以用于36 V Kärcher电池平台上的所有设备。这节省了购买几块电池的时间。该电池与锂离子电池性能一致。电池自放电和频繁局部放电（记忆效应）导致的容量损失也已成为过去。集成LCD显示屏的创新实时技术可一目了然地显示剩余运行时间、充电水平和电池容量。得益于舒适的软触摸外壳元件，电池不会滑动，即使在光滑或倾斜的表面上也是如此。
特点和好处
创新的实时技术集成式液晶显示屏可随时显示剩余续航时间、剩余充电时间和充电状态
36V卡赫电池平台适用于各类36伏卡赫强力电池平台的设备。 适用于各类36伏卡赫超强力电池平台的设备。
强力锂离子电池锂离子电池确保恒定功率并防止自放电和记忆效应。
自动存储模式
- 延长电芯寿命
IPX5防水保护
- 在高压喷射作业状态下进行可靠地保护。
有效的温度管理
- 由于高效的热缓冲和智能电池管理，性能一流。
智能监控
- 保护电池免于过载、过热和深度放电
坚固的外壳
- 卡赫的电池外壳具有极强的抗震性。
技术说明
技术数据
|电池平台
|36伏电池平台
|电池类型
|锂电池
|电压 (V)
|36
|容量 (Ah)
|5
|活力 (Wh)
|180
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,5
|重量（含包装） (kg)
|1,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|134 x 88 x 118
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