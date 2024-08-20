␍强力旋转喷嘴, small, 040
旋转点射流以实现高效清洁：带有尺寸040喷嘴的新型高性能强力旋转清洗机能取得较其前代产品高50%的清洁区域表现。
新型高性能强力旋转清洗机（喷嘴尺寸040）具有最小内部功率损失和最大喷雾质量的优势，能提供较其前代产品高50%的清洁区域表现。得益于旋转点射流，在最大180巴或18兆帕的压强和60°C水温的工况下，它能取得10倍于常规高压喷嘴的清洁性能。带有陶瓷喷嘴和轴承环，可提供极长的续航时间。
特点和好处
较其（前代产品/竞品）最高达50%的清洁性能和区域的提升
- 非常省时。
最小化的能耗损失和提升的喷雾质量
- 提高对顽固污垢的清洁力。
旋转喷嘴上的旋转点射流兼具点射流和平流的优点
- 兼具强清洁性能和区域表现。
陶瓷吸嘴和陶瓷轴承圈
- 最大的使用寿命。
优异的清洁效果
- 可快速去除顽固污垢。
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|180
|压力 (bar)
|max. 180
|温度 (°C)
|max. 60
|喷嘴尺寸 ( )
|40
|尺寸
|small
|连接螺纹
|快接专利技术
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|90 x 57 x 57