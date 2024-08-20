新型高性能强力旋转清洗机（喷嘴尺寸040）具有最小内部功率损失和最大喷雾质量的优势，能提供较其前代产品高50%的清洁区域表现。得益于旋转点射流，在最大180巴或18兆帕的压强和60°C水温的工况下，它能取得10倍于常规高压喷嘴的清洁性能。带有陶瓷喷嘴和轴承环，可提供极长的续航时间。