用于有角度喷砂枪/扁平喷嘴衬套的适配器 14 mm

必须连接所有的有角度的喷管. 能被用作扁平喷嘴衬套 (14 mm).

技术说明

技术数据

重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 130 x 60 x 35
兼容的设备
Created with AI (artificial intelligence)

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