K 4至K 5系列使用的VP 145可变强力喷头

可变动力喷枪：只需转动喷枪即可无级调节压力，从低压清洁剂喷射到高压喷射均可实现。非常适合清洁家庭和园艺周围的较小区域，例如墙壁、小径、围栏和车辆。适用于K 4至K 5级的所有卡赫高压清洗机。