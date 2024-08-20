K 4至K 5系列使用的VP 145可变强力喷头
vario可变强力喷枪：无论是低压清洁剂喷射还是高压喷射，只需转动喷枪即可无级调节压力。非常适合清洁家庭和花园周围的较小区域，例如墙壁、小径、围栏和车辆。适用于卡赫所有K 4至K 5系列的高压清洗机。
特点和好处
可连续调整
- 压力可以根据清洁任务的类型进行调整。
低压清洗剂喷射
- 无极可调的压力调节--从低压的洗涤剂喷射到高压喷射。
节省时间
- 不需要更换喷嘴。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|448 x 46 x 46
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 花园和石墙
- 道路
- 家居及庭院周边区域