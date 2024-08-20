K 4至K 5系列使用的VP 145可变强力喷头

可变动力喷枪：只需转动喷枪即可无级调节压力，从低压清洁剂喷射到高压喷射均可实现。非常适合清洁家庭和园艺周围的较小区域，例如墙壁、小径、围栏和车辆。适用于K 4至K 5级的所有卡赫高压清洗机。

特点和好处
可连续调整
  • 压力可以根据清洁任务的类型进行调整。
低压清洗剂喷射
  • 无极可调的压力调节--从低压的洗涤剂喷射到高压喷射。
节省时间
  • 不需要更换喷嘴。
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 0,2
重量（含包装） (kg) 0,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 448 x 46 x 46

零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)

应用领域
  • 车辆
  • 适用于摩托车和脚踏车的清洁
  • 花园和石墙
  • 道路
  • 家居及庭院周边区域