三聚氰胺垫, 灰/黄, 356 mm, 2 件

白色三聚氰胺垫片，用于中度和深度清洁微孔表面，以及细石和其他硬质地板覆盖物。也可用于去除烟雾。

技术说明

技术数据

颜色 灰/黄
直径 (mm) 356
数量 (件) 2
重量（含包装） (kg) 0,6

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Created with AI (artificial intelligence)

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