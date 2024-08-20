是大型手推式机器的替代选择，可操控性强！B 90 R Classic Bp驾驶式洗地吸干机配备了新一代刷头。多种工作宽度 (55-75 cm)的滚刷头和盘刷头可供选择。刷子由星轮装置驱动。机器的转向半径仅为1.6 m，非常灵活，提供卓越的操控性。这款机器的清水箱容量还可以加大，灌注清水也很方便。紧凑的外形，易于存储和运输，例如进入电梯等地方。电池舱的通风口确保在长时间使用中能够通风充分。附加的扁平多褶过滤器能防止涡轮机腐蚀。