洗地吸干机 B 90 R Classic Bp
B 90 R Classic Bp电池驱动型驾驶式洗地吸干机，外形紧凑、多功能设计，水箱容量可按客户需求而增大。工作宽度可按需求调整(55, 65, 75 cm)。
是大型手推式机器的替代选择，可操控性强！B 90 R Classic Bp驾驶式洗地吸干机配备了新一代刷头。多种工作宽度 (55-75 cm)的滚刷头和盘刷头可供选择。刷子由星轮装置驱动。机器的转向半径仅为1.6 m，非常灵活，提供卓越的操控性。这款机器的清水箱容量还可以加大，灌注清水也很方便。紧凑的外形，易于存储和运输，例如进入电梯等地方。电池舱的通风口确保在长时间使用中能够通风充分。附加的扁平多褶过滤器能防止涡轮机腐蚀。
特点和好处
操控极轻松凭借其极短和细窄的构造，尽管用水量大，机器依然异常灵活，操控简便。 90°转向系统让您可以就地调头。 重心低，确保了在各种道路上都能平稳驾驶。
操作简便用"EASY"开关来控制基本的功能。 在显示屏上可查看工作时数。 另外，滚刷确保了较少的用水量，因此也节约了清洗剂。
工作时间长存放大容量电池的大型存储仓。有的套装提供免维护的胶体电池。
快速更换
- 必要时，无需工具即可快速更换刷头。
- 滚刷上的滚轮可马上更换完毕。
- 盘刷上的刷子或清洁垫驱动板通过踏板分离。
直型或弯型吸扒
- 特別適用任何地板提供更佳清潔(請額外訂購)
大型电池舱
- 支持选用大电池 - 提供更多服务。
爬坡能力良好，离地距离合理
- 便于运输和装载。
耐腐蚀的扁平多褶过滤器
- 保护涡轮机不过早损坏。
短而细窄的设计
- 更加灵活，操控方便（尽管其容量大）。
快速灌注（可选）
- 自动灌注清水。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|牵引电机
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|550 - 750
|抽吸工作宽度 (mm)
|850 - 940
|清水箱/污水箱 (l)
|90 / 90
|电池 (V)
|24
|电池续航时间 (h)
|max. 3,5
|主刷触地压力 (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|耗水量 (l/min)
|3,5
|声压级 (dB(A))
|69
|额定功率 (W)
|2200
|允许的总重量 (kg)
|460
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1450 x 800 x 1200
设备
- 启动牵引马达
- 自动停水