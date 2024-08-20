Round spray nozzle 套件 14x7x13 IB 1␍圆形喷砂喷嘴，M，长

带有新型喷嘴轮廓强力圆形喷嘴，可实现最佳清洁性能和低空气消耗，是清洁顽固污垢的理想选择。风量指数：M。

技术说明

技术数据

重量（含包装） (kg) 0,5
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Created with AI (artificial intelligence)

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