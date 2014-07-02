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Kärcher Hose connection

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Kärcher Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

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Kärcher Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

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Kärcher Suction hoses with cone connection

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Kärcher Suction hoses zone 22

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Kärcher Suction hoses others

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