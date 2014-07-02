带接头的旋转式清洗刷非常适合清洁各类光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料等。具有许多实用功能的清洗刷：旋转刷毛使清洁动作轻柔，手柄上的180°无级可调接头用于清洁难以触及的区域，清洁速度和洗涤剂剂量亦可无级调节，清洗刷附件易于更换，外部保护环可防止划伤、活接螺母可使喷枪安全连接。简而言之，该产品是清洁光滑表面的理想解决方案。此旋转清洗刷适用于所有卡赫K 2至K 7系列家用高压清洗机。