WB 100旋转式清洗刷
带接头的旋转式清洗刷，用于清洁各类光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料。 手柄上的180° 可无级调节的接头，用于清洁难以触及的区域。
带接头的旋转式清洗刷非常适合清洁各类光滑表面，例如油漆、玻璃或塑料等。具有许多实用功能的清洗刷：旋转刷毛使清洁动作轻柔，手柄上的180°无级可调接头用于清洁难以触及的区域，清洁速度和洗涤剂剂量亦可无级调节，清洗刷附件易于更换，外部保护环可防止划伤、活接螺母可使喷枪安全连接。简而言之，该产品是清洁光滑表面的理想解决方案。此旋转清洗刷适用于所有卡赫K 2至K 7系列家用高压清洗机。
特点和好处
可搭配清洁剂使用
- 强力和高效的清洗作用
清洁剂供给装置
- 可高效使用清洗剂。
旋转刷头
- 柔和和高效的清洁作用
可变接头可180°调整。
- 易于清洁难以触及的地方。
旋转式保护环
- 保护表面免受划伤。
软刷头
- 对易损物体进行温和而有力的清洁。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,6
|重量（含包装） (kg)
|0,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|270 x 155 x 160
应用领域
- 车辆
- 冬季花园
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 清洁车库门
- 百叶窗/卷帘
- 清洁屏幕配件
- 清洁窗台
- 清洁阳台围板