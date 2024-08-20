最大程度地确保安全：Karcher KA 2 Car 是一款全新设计的车载空气净化器，车载支架可以将机器牢牢固定在车内座椅上。特殊的过滤系统可以有效过滤空气中的污染物和新车散发出的TVOC，双风机出风，供应更多新鲜空气。机器大小适中，可以让你在车和家之间随意来回搬动。app智能操控，通过app调整净化模式，实时查看空气质量和滤芯寿命，也可以在线查看说明书等。