空气净化器 KA 2 Car Premium *CN
KA 2 Car Premium车载空气净化器能够检测空气中的CO2浓度，有效过滤污染物和新车散发出的TVOC，确保车内空气质量。
Karcher KA 2 Car Premium是一款全新设计的车载空气净化器，车载支架可以将机器牢牢固定在车内座椅上，确保最大限度的安全。特殊的过滤系统可以有效过滤空气中的污染物和新车散发出的TVOC。双风机结构可以供应更多的新鲜空气。机器大小适中，可以让你在车和家之间随意来回搬动。app智能操控，通过app调整净化模式，实时查看空气质量和滤芯寿命，也可以在线查看说明书等。Premium版本的车载空净能够实时显示车内二氧化碳浓度，如果浓度超过2000ppm，就会发出报警声，提醒驾驶员开窗通风。
特点和好处
双叶轮结构
- 在有限的时间内净化出尽可能多的新鲜空气。
空气质量提示
- 车内空气质量一目了然。
安装过程简单安全
- 确保行驶时的安全
滤芯剩余寿命提示
- 实时显示车内空气质量等级。
HEPA11过滤
- 有效过滤灰尘和有害颗粒物。
低噪音
- 运行时非常安静，噪音低。
一机多用
- 可更换支架配件将空气净化器用于车内或放置在桌面上
检测二氧化碳
- 内置二氧化碳监测系统，在车内二氧化碳浓度超标时会发出警示音，提醒驾驶员开窗通风。
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|12
|连接线 (W)
|10
|声功率级 (dB(A))
|55
|合适的房间大小 (m²)
|6,6
|颜色
|白色
|重量,不含附件 (kg)
|1,4
|重量（含包装） (kg)
|2,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|335 x 182 x 96
设备
- 更换滤网提示
- 空气质量提示
- 自动模式
- 夜间模式
应用领域
- 车辆