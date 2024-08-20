Karcher KA 2 Car Premium是一款全新设计的车载空气净化器，车载支架可以将机器牢牢固定在车内座椅上，确保最大限度的安全。特殊的过滤系统可以有效过滤空气中的污染物和新车散发出的TVOC。双风机结构可以供应更多的新鲜空气。机器大小适中，可以让你在车和家之间随意来回搬动。app智能操控，通过app调整净化模式，实时查看空气质量和滤芯寿命，也可以在线查看说明书等。Premium版本的车载空净能够实时显示车内二氧化碳浓度，如果浓度超过2000ppm，就会发出报警声，提醒驾驶员开窗通风。