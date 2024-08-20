空气净化器 KA 2 Home *CN
Karcher KA 2 Home 桌面空气净化器能够过滤空气中的粉尘（PM2.5）花粉，改善车内或室内的空气，尤其适合雾霾严重的地区。
KA 2 Home桌面空气净化器是改善室内和车内空气质量的理想设备，尤其是在雾霾严重的地区。KA 2 Home才用了特殊的过滤系统，可以有效过滤空气中的粉尘（PM2.5）和花粉。同时，双风机结构出风，可以供应更多的新鲜空气。机器大小适中，方便移动。app智能操控，通过app调整净化模式，实时查看空气质量和滤芯寿命，也可以在线查看说明书等。
特点和好处
双叶轮结构
- 在有限的时间内净化出尽可能多的新鲜空气。
空气质量提示
- 瞬间提升室内空气质量
安装过程简单安全
- 支架将空气净化器牢牢固定在桌面上。
滤芯剩余寿命提示
- 实时显示室内空气质量
HEPA11过滤
- 有效过滤灰尘和有害颗粒物。
低噪音
- 运行时非常安静，噪音低。
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|12
|连接线 (W)
|10
|声功率级 (dB(A))
|55
|合适的房间大小 (m²)
|7,2
|颜色
|白色
|重量,不含附件 (kg)
|1,4
|重量（含包装） (kg)
|2,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|335 x 182 x 96
设备
- 更换滤网提示
- 空气质量提示
- 自动模式
- 夜间模式
应用领域
- 车辆内部