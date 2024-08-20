KA 2 Home桌面空气净化器是改善室内和车内空气质量的理想设备，尤其是在雾霾严重的地区。KA 2 Home才用了特殊的过滤系统，可以有效过滤空气中的粉尘（PM2.5）和花粉。同时，双风机结构出风，可以供应更多的新鲜空气。机器大小适中，方便移动。app智能操控，通过app调整净化模式，实时查看空气质量和滤芯寿命，也可以在线查看说明书等。