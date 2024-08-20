适用于各种场所，Karcher 空气净化器可以满足所有室内净化需求。一台空气净化器配上不同功效的滤芯，就能解决所有空气问题。通用滤芯可以改善室内空气，除霾滤芯主要用于过滤PM2.5，除甲醛滤芯可以去除TVOC和甲醛，宠物滤芯可以去除宠物异味。有了KA4 空气净化器，在家中就能享受新鲜空气，如同身处在大自然中。