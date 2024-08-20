空气净化器 KA 4 *CN
Karcher KA 4空气净化器可净化60m²的有害空气。
适用于各种场所，Karcher 空气净化器可以满足所有室内净化需求。一台空气净化器配上不同功效的滤芯，就能解决所有空气问题。通用滤芯可以改善室内空气，除霾滤芯主要用于过滤PM2.5，除甲醛滤芯可以去除TVOC和甲醛，宠物滤芯可以去除宠物异味。有了KA4 空气净化器，在家中就能享受新鲜空气，如同身处在大自然中。
特点和好处
双重过滤系统
- 在有限的时间内净化出尽可能多的新鲜空气。
- 在短时间内就能净化大面积的空气
高效的风道
- 散热性好，噪音低，空气净化器可以连续工作
滤芯长寿命设计
- 吸附灰尘和污染气体的能力更强，滤芯寿命更长
智能显示空气质量
- 瞬间提升室内空气质量
HEPA 11过滤系统
- HEPA过滤，确保室内空气质量
方便移动
- 不管在地板上还是地毯上都可以轻松移动，因此用户可将其移动至各个房间使用
触摸屏设计
- 非常友好的用户界面，操作简单
低噪音
- 噪音低，用户体验更好
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|连接线 (W)
|45
|声功率级 (dB(A))
|60
|合适的房间大小 (m²)
|60
|颜色
|白色
|重量,不含附件 (kg)
|11,1
|重量（含包装） (kg)
|15,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|380 x 380 x 713
设备
- 更换滤网提示
- 空气质量提示
- 自动模式
- 夜间模式
应用领域
- 起居室
- 卧室