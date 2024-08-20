高压清洗机 K 1 Battery Lite *CN
K1 battery Lite，无需插电，随时随地都可用来进行清洁工作。
36V强劲锂电池，独立的吸水功能，K 1 Battery lite 高压清洗机使用时不受电源和水源连接的限制。也就是说，不论是在家还是在户外度假时，我们都可以随时随地使用这款产品，用来清洁车辆，楼梯台阶，花园家具，烧烤架，船或者帐篷。此外，这款机器最大压力可达50bar可以在多种使用场景下达到出色的清洁效果。节能模式下，省水省电的同时，可使用时间长达30分钟。紧凑的设计，移动便捷，存储方便。
特点和好处
移动设备
- 可充电的36V锂电池
- 无需插电即可使用
- 立即使用无需等待
精准匹配的配件
- 有了多样化的配件，众多家庭清洁任务现在更容易完成
吸水（包括吸水管）
- 可使用替代水源
开关和电池剩余容量的显示
- ON/OFF，MAX和节能生态模式的切换方便
- LED显示电池剩余电量
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|36
|压力 (bar)
|25 - max. 50
|水流量 (l/h)
|180 - 250
|有效清洁面积 (m²/h)
|2,8
|进水温度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (W)
|450
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|5,8
|重量（含包装） (kg)
|9,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|498 x 219 x 273
Scope of supply
- 自吸管
- 基础喷杆
- 高压管: 7.5 m, 橡胶
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 自行车
- 楼梯台阶
- 道路
- 花园玩具
- 船
- 烧烤架
- 帐篷，露营设备