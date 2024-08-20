36V强劲锂电池，独立的吸水功能，K 1 Battery lite 高压清洗机使用时不受电源和水源连接的限制。也就是说，不论是在家还是在户外度假时，我们都可以随时随地使用这款产品，用来清洁车辆，楼梯台阶，花园家具，烧烤架，船或者帐篷。此外，这款机器最大压力可达50bar可以在多种使用场景下达到出色的清洁效果。节能模式下，省水省电的同时，可使用时间长达30分钟。紧凑的设计，移动便捷，存储方便。