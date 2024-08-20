高压清洗机 K 1 Battery Lite *CN

K1 battery Lite，无需插电，随时随地都可用来进行清洁工作。

36V强劲锂电池，独立的吸水功能，K 1 Battery lite 高压清洗机使用时不受电源和水源连接的限制。也就是说，不论是在家还是在户外度假时，我们都可以随时随地使用这款产品，用来清洁车辆，楼梯台阶，花园家具，烧烤架，船或者帐篷。此外，这款机器最大压力可达50bar可以在多种使用场景下达到出色的清洁效果。节能模式下，省水省电的同时，可使用时间长达30分钟。紧凑的设计，移动便捷，存储方便。

特点和好处
移动设备
  • 可充电的36V锂电池
  • 无需插电即可使用
  • 立即使用无需等待
精准匹配的配件
  • 有了多样化的配件，众多家庭清洁任务现在更容易完成
吸水（包括吸水管）
  • 可使用替代水源
开关和电池剩余容量的显示
  • ON/OFF，MAX和节能生态模式的切换方便
  • LED显示电池剩余电量
技术说明

技术数据

电压 (V) 36
压力 (bar) 25 - max. 50
水流量 (l/h) 180 - 250
有效清洁面积 (m²/h) 2,8
进水温度 (°C) max. 40
Rated input power (W) 450
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 5,8
重量（含包装） (kg) 9,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 498 x 219 x 273

Scope of supply

  • 自吸管
  • 基础喷杆
  • 高压管: 7.5 m, 橡胶
应用领域
  • 车辆
  • 适用于摩托车和脚踏车的清洁
  • 自行车
  • 楼梯台阶
  • 道路
  • 花园玩具
  • 烧烤架
  • 帐篷，露营设备
清洁剂