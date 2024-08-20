白色的SE6.100喷抽式地毯清洗机（Karcher家用系列）可以将织物表面清洁地非常干净。在压力的作用下，深入清洁纤维，溶解污垢——适合过敏患者，以及养宠物一族。机器包含喷抽吸嘴，用于清洁地毯，织物，床垫和汽车座椅。其他功能：实用的扭锁，大按钮，二合一舒适系统，集成式喷抽软管，双水箱系统（可拆卸的净水箱和污水箱），符合人体工程学的手柄，搬运时更方便。实用的附件收纳，扁平折叠过滤器，吸水吸尘通用（不会因为更换滤芯而导致工作中断）不与灰尘污垢直接接触，附件包含可切换地毯和硬地面清洁的吸嘴，缝隙刷，织物刷，干湿两用的转接头以及尘袋，是一款多功能清洗设备。