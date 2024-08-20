喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机

有了SE6.100喷抽式地毯清洗机，深入清洁纤维制品。喷抽吸嘴可以用来清洁家居装饰，二合一舒适系统，配有集成式喷抽软管，双水箱。

白色的SE6.100喷抽式地毯清洗机（Karcher家用系列）可以将织物表面清洁地非常干净。在压力的作用下，深入清洁纤维，溶解污垢——适合过敏患者，以及养宠物一族。机器包含喷抽吸嘴，用于清洁地毯，织物，床垫和汽车座椅。其他功能：实用的扭锁，大按钮，二合一舒适系统，集成式喷抽软管，双水箱系统（可拆卸的净水箱和污水箱），符合人体工程学的手柄，搬运时更方便。实用的附件收纳，扁平折叠过滤器，吸水吸尘通用（不会因为更换滤芯而导致工作中断）不与灰尘污垢直接接触，附件包含可切换地毯和硬地面清洁的吸嘴，缝隙刷，织物刷，干湿两用的转接头以及尘袋，是一款多功能清洗设备。

特点和好处
喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机: 双水箱系统
双水箱系统
单独的水箱清洁和脏水。 容易填充和排空。
喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机: Kärcher喷嘴技术
Kärcher喷嘴技术
减少干燥时间
喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机: 实用的附件存储
实用的附件存储
安全实用的车载附件存储。
2合1舒适系统,集成喷雾提取软管
  • 为特殊的清洁方便。
实用的放置位
  • 休息期间吸入管和喷雾抽吸喷嘴的实际存储。
有吸引力的设计与大按钮和实用扭锁。
  • 易于处理。
人体工学手柄
  • 方便运输。
扁平折迭式过滤器
  • 不需要更换滤芯，吸水吸尘可迅速切换
单独的过滤器盖
  • 过滤器可以快速,轻松地移除,而不会与污垢接触。
技术说明

技术数据

空气流量 (l/s) 70
真空度 (mbar/kPa) 210 / 21
功率额定值，泵 (W) max. 40
输入动力涡轮机/泵 (W) max. 1400 / max. 40
工作宽度 (mm) 230
清水箱容量(公升) (l) 4
污水箱容量(公升) (l) 4
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
喷洒量 (l/min) 1
喷射压力 (bar) 1
电线 (m) 5
重量,不含附件 (kg) 7,7
重量（含包装） (kg) 11,6
尺寸(长x宽x高) (mm) 422 x 320 x 465
附件工作宽度 (mm) 35

Scope of supply

  • 喷雾管: 2 件, 0.5 m, 塑料
  • 缝隙刷
  • 织物吸头
  • 扁平折迭式过滤器: 标准
  • 清洁剂: 地毯清洁剂RM 519, 100 ml
  • 无纺布过滤袋: 1 件
  • 2合1舒适系统:集成喷雾抽吸软管

设备

  • 手动的滤网清洁
  • 实用的管线以及配件收纳
喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机

视频

应用领域
  • 地毯
  • (沙发等的)垫衬物
  • 床垫
  • 纺织物
  • 汽车座椅
附件
清洁剂