喷抽机 SE 6.100 (white) 喷抽式地毯清洗机
有了SE6.100喷抽式地毯清洗机，深入清洁纤维制品。喷抽吸嘴可以用来清洁家居装饰，二合一舒适系统，配有集成式喷抽软管，双水箱。
白色的SE6.100喷抽式地毯清洗机（Karcher家用系列）可以将织物表面清洁地非常干净。在压力的作用下，深入清洁纤维，溶解污垢——适合过敏患者，以及养宠物一族。机器包含喷抽吸嘴，用于清洁地毯，织物，床垫和汽车座椅。其他功能：实用的扭锁，大按钮，二合一舒适系统，集成式喷抽软管，双水箱系统（可拆卸的净水箱和污水箱），符合人体工程学的手柄，搬运时更方便。实用的附件收纳，扁平折叠过滤器，吸水吸尘通用（不会因为更换滤芯而导致工作中断）不与灰尘污垢直接接触，附件包含可切换地毯和硬地面清洁的吸嘴，缝隙刷，织物刷，干湿两用的转接头以及尘袋，是一款多功能清洗设备。
特点和好处
双水箱系统单独的水箱清洁和脏水。 容易填充和排空。
Kärcher喷嘴技术减少干燥时间
实用的附件存储安全实用的车载附件存储。
2合1舒适系统,集成喷雾提取软管
- 为特殊的清洁方便。
实用的放置位
- 休息期间吸入管和喷雾抽吸喷嘴的实际存储。
有吸引力的设计与大按钮和实用扭锁。
- 易于处理。
人体工学手柄
- 方便运输。
扁平折迭式过滤器
- 不需要更换滤芯，吸水吸尘可迅速切换
单独的过滤器盖
- 过滤器可以快速,轻松地移除,而不会与污垢接触。
技术说明
技术数据
|空气流量 (l/s)
|70
|真空度 (mbar/kPa)
|210 / 21
|功率额定值，泵 (W)
|max. 40
|输入动力涡轮机/泵 (W)
|max. 1400 / max. 40
|工作宽度 (mm)
|230
|清水箱容量(公升) (l)
|4
|污水箱容量(公升) (l)
|4
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|喷洒量 (l/min)
|1
|喷射压力 (bar)
|1
|电线 (m)
|5
|重量,不含附件 (kg)
|7,7
|重量（含包装） (kg)
|11,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|422 x 320 x 465
|附件工作宽度 (mm)
|35
Scope of supply
- 喷雾管: 2 件, 0.5 m, 塑料
- 缝隙刷
- 织物吸头
- 扁平折迭式过滤器: 标准
- 清洁剂: 地毯清洁剂RM 519, 100 ml
- 无纺布过滤袋: 1 件
- 2合1舒适系统:集成喷雾抽吸软管
设备
- 手动的滤网清洁
- 实用的管线以及配件收纳
视频
应用领域
- 地毯
- (沙发等的)垫衬物
- 床垫
- 纺织物
- 汽车座椅