干湿两用吸尘器 干湿两用吸尘器 WD 5 豪华版
WD 5premium是一个强大和高效的多功能吸尘器，配备25-litre不锈钢容器,一个平面折叠滤波器可拆卸过滤箱,过滤净化等。
更优秀:WD 5premium多功能吸尘器功能极其强大,功耗只有1100瓦。多功能吸尘器配备了耐腐蚀不锈钢容器25-litre和创新过滤除尘技术,它允许您方便地除尘。过滤器也适合干态和湿态吸尘，不需要更换过滤器。由于综合过滤清洗,脏的过滤器可以通过强脉冲空气流有效清洗，吸力迅速恢复。可切换的地板喷嘴，两个橡皮和两个毛刷条的吸水管,可清除多种类型的污垢并提供优良的便捷性。吸尘时处理静电保护,并支持附件的配件直接插入软管。其他方便的特性,比如易储存,风机功能,三合一手提把手和电缆和附件存储。
特点和好处
专利的保护过滤器去除技术，发明专利号ZL200680055381.7
- 快速和简单的移除过滤器的过滤箱——没有接触灰尘
- 用於濕式和乾式吸塵，無需更換過濾器。
新開發：地面噴嘴和抽吸軟管
- 无论是干、湿、大颗粒还是小颗粒的污垢，可以达到优秀的清洁效果。
- 用於真空抽吸時的方便性和靈活性。
可拆卸手柄
- 不同的噴嘴可以直接附接到抽吸軟管。
- 便於抽真空 - 即使在密閉空間。
优秀的过滤器清洗
- 强脉冲空气流将泥土从过滤器推入容器。
- 完整的吸力可以迅速恢复。
實用的吹塵功能
- 實用的吹塵功能能將無法清潔處的髒污吹起吸除
- 毫不費力的污垢去除能力，如礫石堆。
实用的放置位
- 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
可儲存電源線和附件
- 節省空間，吸管，電源線及附件易於存取
三合一弓型手柄
- 方便运输
- 尘桶方便打开、关闭和倒空
技术说明
技术数据
|抽吸功率 (W)
|220
|水箱容量 (l)
|25
|垃圾桶材质
|不锈钢桶身
|电线 (m)
|5
|附件工作宽度 (mm)
|35
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|重量,不含附件 (kg)
|8,7
|重量（含包装） (kg)
|12,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|418 x 382 x 652
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.2 m
- 可拆卸手柄帶靜電保護
- 延长杆数量: 2 件
- 延长杆长度: 0.5 m
- 延长杆直径: 35 mm
- 延长杆材质: 塑料
- 干湿两用地面喷嘴: 附带2个橡胶条和2个刷条的可切换地板喷嘴
- 缝隙刷
设备
- 扁平折迭式过滤器: 可拆卸过滤箱
- 过滤清洁功能
- 旋轉開關 (開/關)
- 吹气功能
- 小零件的存储空间
- 3合1的舒适携带手把
- 电源线挂钩
- 停放位置
- 仪器上的配件存放
- 防震的旋转保护
视频
应用领域
- 改造
- 家居及庭院周边区域
- 车库
- 工作間
- 娛樂室
- 地下室
- 門口
- 车辆内部
- 高效的湿污垢去除