更优秀:WD 5premium多功能吸尘器功能极其强大,功耗只有1100瓦。多功能吸尘器配备了耐腐蚀不锈钢容器25-litre和创新过滤除尘技术,它允许您方便地除尘。过滤器也适合干态和湿态吸尘，不需要更换过滤器。由于综合过滤清洗,脏的过滤器可以通过强脉冲空气流有效清洗，吸力迅速恢复。可切换的地板喷嘴，两个橡皮和两个毛刷条的吸水管,可清除多种类型的污垢并提供优良的便捷性。吸尘时处理静电保护,并支持附件的配件直接插入软管。其他方便的特性,比如易储存,风机功能,三合一手提把手和电缆和附件存储。