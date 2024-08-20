K 2 Basic WSK高压清洗机用途非常广泛。机身设计紧凑，易于收纳，适用于清洁多种污垢和日常的庭院清洁。例如清洗小汽车，自行车，花园家具等。附件：枪柄，扇形喷枪杆，6m高压管，6m供水管套装（含3个接头），使高压清洗机可以轻松连接到水源。