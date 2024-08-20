高压清洗机 K 2 Basic WSK *CN

K 2 Basic WSK 可用于小汽车及庭院各处清洗。

K 2 Basic WSK高压清洗机用途非常广泛。机身设计紧凑，易于收纳，适用于清洁多种污垢和日常的庭院清洁。例如清洗小汽车，自行车，花园家具等。附件：枪柄，扇形喷枪杆，6m高压管，6m供水管套装（含3个接头），使高压清洗机可以轻松连接到水源。

特点和好处
整齐的收纳于挂钩上
  • 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
压力 (bar) max. 100
水流量 (l/h) max. 340
Rated input power (kW) 1,3
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 3,3
重量（含包装） (kg) 6,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 240 x 170 x 427

Scope of supply

  • 高压喷射枪: G120Q
  • 基础喷杆
  • 高压管: 6 m
  • 花园专用管线连接头A3/4"

设备

  • 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
  • 集成式细网水过滤器
附件
清洁剂