高压清洗机 K 2 Basic WSK *CN
K 2 Basic WSK 可用于小汽车及庭院各处清洗。
K 2 Basic WSK高压清洗机用途非常广泛。机身设计紧凑，易于收纳，适用于清洁多种污垢和日常的庭院清洁。例如清洗小汽车，自行车，花园家具等。附件：枪柄，扇形喷枪杆，6m高压管，6m供水管套装（含3个接头），使高压清洗机可以轻松连接到水源。
特点和好处
整齐的收纳于挂钩上
- 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|压力 (bar)
|max. 100
|水流量 (l/h)
|max. 340
|Rated input power (kW)
|1,3
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|3,3
|重量（含包装） (kg)
|6,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|240 x 170 x 427
Scope of supply
- 高压喷射枪: G120Q
- 基础喷杆
- 高压管: 6 m
- 花园专用管线连接头A3/4"
设备
- 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
- 集成式细网水过滤器