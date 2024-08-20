高压清洗机 K 2 WSK *CN
卡赫K2 WSK高压清洗机配备有可移动的滚轮，方便移动与不定期的使用，可以用来清洗私家车，山地车，园艺工具等。
K 2 WSK卖点：配备移动滚轮，6M高压管，扇形喷枪，内置进水过滤网，避免吸入杂质对水泵造成损伤，可以用来清洗私家车，山地车，园艺工具等。
特点和好处
整齐的收纳于挂钩上巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
强大清洁能力所有Kärcher高壓清洗機都配備集成清洗劑自吸設備
三柱塞泵免维护
安全阀门和自动停止功能
- 壓力過載保護系統
- 槍柄關閉即刻停機
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|压力 (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|水流量 (l/h)
|360
|有效清洁面积 (m²/h)
|20
|进水温度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|1,4
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|4,3
|重量（含包装） (kg)
|7,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|242 x 280 x 782
Scope of supply
- 高压喷射枪: G120Q
- 压力可调喷枪
- 高压管: 6 m
- 花园专用管线连接头A3/4"
设备
- 与机器快速连接
- 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
- 集成式细网水过滤器
应用领域
- 自行车
- 适用于园艺设备和工具的清洁