高压清洗机 K 2 WSK *CN

卡赫K2 WSK高压清洗机配备有可移动的滚轮，方便移动与不定期的使用，可以用来清洗私家车，山地车，园艺工具等。

K 2 WSK卖点：配备移动滚轮，6M高压管，扇形喷枪，内置进水过滤网，避免吸入杂质对水泵造成损伤，可以用来清洗私家车，山地车，园艺工具等。

特点和好处
高压清洗机 K 2 WSK *CN: 整齐的收纳于挂钩上
整齐的收纳于挂钩上
巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
高压清洗机 K 2 WSK *CN: 强大清洁能力
强大清洁能力
所有Kärcher高壓清洗機都配備集成清洗劑自吸設備
高压清洗机 K 2 WSK *CN: 三柱塞泵
三柱塞泵
免维护
安全阀门和自动停止功能
  • 壓力過載保護系統
  • 槍柄關閉即刻停機
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
压力 (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
水流量 (l/h) 360
有效清洁面积 (m²/h) 20
进水温度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 1,4
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 4,3
重量（含包装） (kg) 7,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 242 x 280 x 782

Scope of supply

  • 高压喷射枪: G120Q
  • 压力可调喷枪
  • 高压管: 6 m
  • 花园专用管线连接头A3/4"

设备

  • 与机器快速连接
  • 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
  • 集成式细网水过滤器
高压清洗机 K 2 WSK *CN
应用领域
  • 自行车
  • 适用于园艺设备和工具的清洁
附件
清洁剂