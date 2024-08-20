高压清洗机 K 3 WSK *CN

K 3 高压清洗机适用于清洁普通程度的污垢：自行车，花园栅栏，摩托车等等

Karcher K3 —适用于清洁普通程度的污垢。配有快接枪柄，6m高压管，可用于清洁自行车，花园栅栏，摩托车等等。喷枪压力可调，可根据需求调整至合适的压力用来清洁各种表面。旋转喷枪可以用来清洁顽固污垢。过滤器可防止颗粒物进入泵，延长机器的使用寿命。

特点和好处
快速连接
  • 高压管接头可以轻易的移入和移除,节省时间提高效率
清洁剂盒
  • 实用的清洁剂盒简化了清洁剂的使用
整齐的收纳于挂钩上
  • 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
压力 (bar/MPa) max. 120 / max. 12
水流量 (l/h) max. 360
进水温度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 1,6
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 4,7
重量（含包装） (kg) 8,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 275 x 279 x 802

Scope of supply

  • 清洗刷
  • 自吸管
  • 高压喷射枪: G120Q
  • 压力可调喷枪
  • 旋转喷枪
  • 高压管: 10 m
  • 花园专用管线连接头A3/4"

设备

  • 集成式细网水过滤器
高压清洗机 K 3 WSK *CN
高压清洗机 K 3 WSK *CN
附件
清洁剂