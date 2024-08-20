高压清洗机 K 3 WSK *CN
K 3 高压清洗机适用于清洁普通程度的污垢：自行车，花园栅栏，摩托车等等
Karcher K3 —适用于清洁普通程度的污垢。配有快接枪柄，6m高压管，可用于清洁自行车，花园栅栏，摩托车等等。喷枪压力可调，可根据需求调整至合适的压力用来清洁各种表面。旋转喷枪可以用来清洁顽固污垢。过滤器可防止颗粒物进入泵，延长机器的使用寿命。
特点和好处
快速连接
- 高压管接头可以轻易的移入和移除,节省时间提高效率
清洁剂盒
- 实用的清洁剂盒简化了清洁剂的使用
整齐的收纳于挂钩上
- 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|压力 (bar/MPa)
|max. 120 / max. 12
|水流量 (l/h)
|max. 360
|进水温度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|1,6
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|4,7
|重量（含包装） (kg)
|8,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|275 x 279 x 802
Scope of supply
- 清洗刷
- 自吸管
- 高压喷射枪: G120Q
- 压力可调喷枪
- 旋转喷枪
- 高压管: 10 m
- 花园专用管线连接头A3/4"
设备
- 集成式细网水过滤器