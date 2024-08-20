Karcher K3 —适用于清洁普通程度的污垢。配有快接枪柄，6m高压管，可用于清洁自行车，花园栅栏，摩托车等等。喷枪压力可调，可根据需求调整至合适的压力用来清洁各种表面。旋转喷枪可以用来清洁顽固污垢。过滤器可防止颗粒物进入泵，延长机器的使用寿命。