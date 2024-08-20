K Promo 16 WSK高压清洗机用途十分广泛。机器带有两个滚轮，移动平稳。适用于清洁轻度污垢和日常的家庭清洁，例如清洗自行车，园艺用具/花园家具等。泡沫喷壶使车辆的清洁变得更加有效果。附件含有：喷枪柄，6m高压管，喷枪杆，用于清洁顽固污垢的强力旋转喷枪以及水过滤器。其他附件还包含：有6m进水管的供水套装，两个软管连接器（其中一个带止回阀），一个水龙头转接器，所以高压清洗机可以和供水套装迅速、方便地连接起来。