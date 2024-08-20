高压清洗机 K Promo 16 WSK *CN

K Promo 16 WSK自带滚轮，可用于家中各处的清洁，适合用来清洁轻度污垢。

K Promo 16 WSK高压清洗机用途十分广泛。机器带有两个滚轮，移动平稳。适用于清洁轻度污垢和日常的家庭清洁，例如清洗自行车，园艺用具/花园家具等。泡沫喷壶使车辆的清洁变得更加有效果。附件含有：喷枪柄，6m高压管，喷枪杆，用于清洁顽固污垢的强力旋转喷枪以及水过滤器。其他附件还包含：有6m进水管的供水套装，两个软管连接器（其中一个带止回阀），一个水龙头转接器，所以高压清洗机可以和供水套装迅速、方便地连接起来。

特点和好处
整齐的收纳于挂钩上
  • 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
压力 (MPa/bar) max. 11 / max. 100
水流量 (l/h) max. 340
有效清洁面积 (m²/h) 20
进水温度 (°C) max. 40
Rated input power (kW) 1,3
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 4,1
重量（含包装） (kg) 7,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 258 x 203 x 479

Scope of supply

  • 泡沫喷嘴: 0.3 l
  • 高压喷射枪: G120Q
  • 基础喷杆
  • 高压管: 6 m
  • 花园专用管线连接头A3/4"

设备

  • 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
  • 集成式细网水过滤器
附件
清洁剂