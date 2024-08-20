高压清洗机 K Promo 16 WSK *CN
K Promo 16 WSK自带滚轮，可用于家中各处的清洁，适合用来清洁轻度污垢。
K Promo 16 WSK高压清洗机用途十分广泛。机器带有两个滚轮，移动平稳。适用于清洁轻度污垢和日常的家庭清洁，例如清洗自行车，园艺用具/花园家具等。泡沫喷壶使车辆的清洁变得更加有效果。附件含有：喷枪柄，6m高压管，喷枪杆，用于清洁顽固污垢的强力旋转喷枪以及水过滤器。其他附件还包含：有6m进水管的供水套装，两个软管连接器（其中一个带止回阀），一个水龙头转接器，所以高压清洗机可以和供水套装迅速、方便地连接起来。
特点和好处
整齐的收纳于挂钩上
- 巨大的电缆挂钩可使电缆整洁的挂在设备上
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|压力 (MPa/bar)
|max. 11 / max. 100
|水流量 (l/h)
|max. 340
|有效清洁面积 (m²/h)
|20
|进水温度 (°C)
|max. 40
|Rated input power (kW)
|1,3
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|4,1
|重量（含包装） (kg)
|7,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|258 x 203 x 479
Scope of supply
- 泡沫喷嘴: 0.3 l
- 高压喷射枪: G120Q
- 基础喷杆
- 高压管: 6 m
- 花园专用管线连接头A3/4"
设备
- 可使用清洁剂: 清洁剂吸水管清洁剂吸水管
- 集成式细网水过滤器