Karcher VC 4i Cordless吸尘器黄色版本，重量极轻，单手就能轻松举起，长时间使用也不会感觉累，无绳设计便于用户提至各个地方，也方便操作。立式、手持二合一设计使这个吸尘器能够随时随进行日常清洁。双手柄设计，不论是作为立式吸尘器还是手持式吸尘器都可以舒适掌握。多级旋风技术和高能效锂电池，使这台吸尘器可以在各种场合下使用，且不影响清洁效果。旋风过滤系统，尘气分离，排出洁净空气，自带可水洗尘杯，无需使用尘袋，VC 4i Cordless能持续提供强大吸力，彻底清洁整个房间。配合各种附件，能解决各种各样的问题：织物吸头可以清理布艺家具上的灰尘和毛发，缝隙刷可以用来清理缝隙，各种死角等。