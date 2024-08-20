手持式真空吸尘器 VC 4i Cordless
超强吸力与出众的清洁能力：Karcher VC 4i Cordless黄色版本，实用的立式、手持二合一设计，可以满足多种清洁需求。
Karcher VC 4i Cordless吸尘器黄色版本，重量极轻，单手就能轻松举起，长时间使用也不会感觉累，无绳设计便于用户提至各个地方，也方便操作。立式、手持二合一设计使这个吸尘器能够随时随进行日常清洁。双手柄设计，不论是作为立式吸尘器还是手持式吸尘器都可以舒适掌握。多级旋风技术和高能效锂电池，使这台吸尘器可以在各种场合下使用，且不影响清洁效果。旋风过滤系统，尘气分离，排出洁净空气，自带可水洗尘杯，无需使用尘袋，VC 4i Cordless能持续提供强大吸力，彻底清洁整个房间。配合各种附件，能解决各种各样的问题：织物吸头可以清理布艺家具上的灰尘和毛发，缝隙刷可以用来清理缝隙，各种死角等。
特点和好处
操作简单重量极轻（0.99kg），重量分布合理，操作时不会感觉累 双手柄设计，不管是作为手持还是立式吸尘器，操作起来都非常省力 180°可旋转地扒，可以在家具和各种障碍物之间灵活移动
吸力强大ECO模式下可以运行30分钟 无尘袋系统以及持续的大吸力，彻底清洁 刮条可以轻松祛除顽固污垢，强力电机（每分钟3500转）
多种功能手持、立式二合一设计，适用于清洁各种硬地面，家具，车辆等 标配附件和选配附件可以满足所有家庭清洁需求
技术说明
技术数据
|电池供电装置
|吸尘器类型
|吸尘器，无尘袋
|声功率级 (dB(A))
|83
|电线长度 (m)
|1,5
|电池电压 (V)
|18
|最短运行时间 (min)
|min. 30
|电池类型
|锂电池
|电池快充至80%/100%充电时间 (h)
|3,5
|充电器电源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|重量,不含附件 (kg)
|1,9
|重量（含包装） (kg)
|4,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|270 x 139 x 1060
Scope of supply
- 吸尘毛刷
- 缝隙刷
设备
- 功率控制: 3档功率设置
- 能舒适握持的手柄
视频
应用领域
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
- 硬地面
- 瓷砖
- 木制品
- 地毯
- 家具清洁