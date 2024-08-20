水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000
吸尘器用创新的滤水器技术,一直打扫掉大部分灰尘以提供新鲜的空气。不仅过敏症患者受益。
DS 6.000是一个真空吸尘器滤水器,不仅可以有效清理地面，同时可以清新空气 ，这将获得一个更舒适的室内环境。相比传统的吸尘器滤袋,新开发滤水器的真空吸尘器DS 6.000依赖水的自然力量高速过滤。而灰尘被吸入吸尘器通过旋转水,从而非常有效地过滤空气中的灰尘并绑定在水里。导出新鲜干净的空气。
特点和好处
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）过滤空气中大部分的尘埃。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
可移動式污水箱容易清潔
实用的放置位快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
- 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
- 低能耗
自动卷线器
- 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
仪器上的配件存放
- 機身可以存放附件
技术说明
技术数据
|吸尘器类型
|水过滤器吸尘器
|额定功率 (W)
|900
|水过滤 (l)
|2
|操作半径 (m)
|11,2
|声压级 (dB(A))
|66
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|重量,不含附件 (kg)
|7,5
|重量（含包装） (kg)
|11,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.1 m
- 带开关的地板扒头
- 缝隙刷
- 织物吸头
- FoamStop消泡剂
- 马达保护滤网
- 增压软垫吸头
设备
- 能舒适握持的手柄
- 实用的放置位
- 仪器上的配件存放
应用领域
- 硬地面
- 地毯
- 纺织物表面
- 走廊
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。