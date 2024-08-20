水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000

吸尘器用创新的滤水器技术,一直打扫掉大部分灰尘以提供新鲜的空气。不仅过敏症患者受益。

DS 6.000是一个真空吸尘器滤水器,不仅可以有效清理地面，同时可以清新空气 ，这将获得一个更舒适的室内环境。相比传统的吸尘器滤袋,新开发滤水器的真空吸尘器DS 6.000依赖水的自然力量高速过滤。而灰尘被吸入吸尘器通过旋转水,从而非常有效地过滤空气中的灰尘并绑定在水里。导出新鲜干净的空气。

特点和好处
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000: 多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）
过滤空气中大部分的尘埃。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000: 可移動式污水箱
可移動式污水箱
容易清潔
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000: 实用的放置位
实用的放置位
快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
  • 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
  • 低能耗
自动卷线器
  • 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
仪器上的配件存放
  • 機身可以存放附件
技术说明

技术数据

吸尘器类型 水过滤器吸尘器
额定功率 (W) 900
水过滤 (l) 2
操作半径 (m) 11,2
声压级 (dB(A)) 66
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
重量,不含附件 (kg) 7,5
重量（含包装） (kg) 11,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.1 m
  • 带开关的地板扒头
  • 缝隙刷
  • 织物吸头
  • FoamStop消泡剂
  • 马达保护滤网
  • 增压软垫吸头

设备

  • 能舒适握持的手柄
  • 实用的放置位
  • 仪器上的配件存放
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000
水过滤器吸尘器 水过滤吸尘器 DS6.000
应用领域
  • 硬地面
  • 地毯
  • 纺织物表面
  • 走廊
  • 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
附件
清洁剂