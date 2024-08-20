DS 6.000是一个真空吸尘器滤水器,不仅可以有效清理地面，同时可以清新空气 ，这将获得一个更舒适的室内环境。相比传统的吸尘器滤袋,新开发滤水器的真空吸尘器DS 6.000依赖水的自然力量高速过滤。而灰尘被吸入吸尘器通过旋转水,从而非常有效地过滤空气中的灰尘并绑定在水里。导出新鲜干净的空气。