带Aqua Stop止水阀的优质黄铜软管接头，用于1/2"和5/8"软管。橡胶防滑手柄便于操作和连接。Aqua Stop止水阀在断开软管和附件时停止水流。卡赫的全新高品质黄铜接头系列，适用于花园中的半专业应用场景，适用于各级压力。这种优质、坚固的连接器非常耐用，适合重载使用。使用设备是您浇灌的明智选择！