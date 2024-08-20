黄铜制软管接头1/2英寸和5/8英寸，带Aqua Stop止水阀
带Aqua Stop止水阀的优质黄铜软管接头，用于1/2"和5/8"软管。橡胶防滑手柄便于操作和连接。Aqua Stop止水阀在断开软管和附件时停止水流。卡赫的全新高品质黄铜接头系列，适用于花园中的半专业应用场景，适用于各级压力。这种优质、坚固的连接器非常耐用，适合重载使用。使用设备是您浇灌的明智选择！
特点和好处
带有Aqua Stop（节水系统），用于无喷溅的安全断开
- 防止断开过程中的喷溅
优质黄铜软管接头
- 坚固耐用
手柄上设有舒服的橡胶圈
- 操作简便，便于安装
适用于1/2"和5/8"软管
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″ / 5/8″
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|48 x 33 x 33
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁