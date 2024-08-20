软管卷轴HR 25

带防锈框架的软管卷轴HR 25，内含壁挂支架、15m 1/2" PrimoFlex®软管、喷嘴、4个Plus机型通用软管接头和3/4"螺纹接头。随时供您使用。

适用于移动或固定使用场景的的HR 25 软管卷轴非常适合为中小型区域和花园浇水。实用的软管存储装置装配有坚固、耐腐蚀的铝制框架。 紧凑的尺寸可节省空间并简化工作步骤。设备详细信息：壁挂支架、固定螺钉、15米1/2英寸PrimoFlex®软管、喷嘴、4个通用型软管接头Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀），以及一个G3/4水龙头适配器。借此您的园艺工作将不受任何干扰。创新的卡赫软管存储系统在功能、设计和质量方面树立了行业新标杆。无需手动引导即可快速缠绕和展开软管，对空间要求最小。卡赫软管卷盘是与所有可用的钩环系统兼容。使用卡赫供水站是您明智的灌溉方式！

特点和好处
带有壁装支架，固定螺丝，15米四分管，喷枪，4个水管接头，1个G 3/4 水龙头接头。
  • 现成可用
紧凑的尺寸
  • 便于存放
粉末涂层钢架,用于移动和固定使用.
  • 结实,耐腐蚀
技术说明

技术数据

软管长度 (m) 15
软管容量 (m) max. 15 (1/2")
爆破压力 (bar) 24
颜色 黑色
重量 (kg) 2,8
重量（含包装） (kg) 3,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 265 x 300 x 305

当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。

应用领域
  • 花园灌溉
  • 用于浇灌大型厨房花园
  • 滴灌各类盆装植物
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
  • 适用于园艺设备和工具的清洁