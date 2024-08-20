软管卷轴HR 25
带防锈框架的软管卷轴HR 25，内含壁挂支架、15m 1/2" PrimoFlex®软管、喷嘴、4个Plus机型通用软管接头和3/4"螺纹接头。随时供您使用。
适用于移动或固定使用场景的的HR 25 软管卷轴非常适合为中小型区域和花园浇水。实用的软管存储装置装配有坚固、耐腐蚀的铝制框架。 紧凑的尺寸可节省空间并简化工作步骤。设备详细信息：壁挂支架、固定螺钉、15米1/2英寸PrimoFlex®软管、喷嘴、4个通用型软管接头Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀），以及一个G3/4水龙头适配器。借此您的园艺工作将不受任何干扰。创新的卡赫软管存储系统在功能、设计和质量方面树立了行业新标杆。无需手动引导即可快速缠绕和展开软管，对空间要求最小。卡赫软管卷盘是与所有可用的钩环系统兼容。使用卡赫供水站是您明智的灌溉方式！
特点和好处
带有壁装支架，固定螺丝，15米四分管，喷枪，4个水管接头，1个G 3/4 水龙头接头。
- 现成可用
紧凑的尺寸
- 便于存放
粉末涂层钢架,用于移动和固定使用.
- 结实,耐腐蚀
技术说明
技术数据
|软管长度 (m)
|15
|软管容量 (m)
|max. 15 (1/2")
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|2,8
|重量（含包装） (kg)
|3,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|265 x 300 x 305
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁