适用于移动或固定使用场景的的HR 25 软管卷轴非常适合为中小型区域和花园浇水。实用的软管存储装置装配有坚固、耐腐蚀的铝制框架。 紧凑的尺寸可节省空间并简化工作步骤。设备详细信息：壁挂支架、固定螺钉、15米1/2英寸PrimoFlex®软管、喷嘴、4个通用型软管接头Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀），以及一个G3/4水龙头适配器。借此您的园艺工作将不受任何干扰。创新的卡赫软管存储系统在功能、设计和质量方面树立了行业新标杆。无需手动引导即可快速缠绕和展开软管，对空间要求最小。卡赫软管卷盘是与所有可用的钩环系统兼容。使用卡赫供水站是您明智的灌溉方式！