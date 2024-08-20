软管车 HT 4.520 Kit 1/2"
非常方便移动的软管车，带有附件以及软管的存储挂钩。手柄高度可调节，角度软管接头，可自由旋转曲轴摇把，可折叠，节省存储空间。
全新的，完全装配的软管车HT 4.520 Kit 1/2"，可收纳喷嘴，喷枪在车身上，也有收纳短管的挂钩。优势：再也不需要辛苦地将软管拖过花园，因为软管车的移动性很强，可以一直跟在身旁进行灌溉 。软管的长管部分可以方便地与水龙头连接，在地上铺开来使用。在这种情况下，床，灌木，家具和软管都可以保持原封不动。只需要将软管的短端放置在挂钩上，可以方便地移动软管车去浇水。没有什么可以阻碍园艺灌溉。此外，因为折叠设计，软管车HT 4.520 Kit 1/2"方便存储且节省空间。包含：可调节高度的手柄，20米1/2" PrimoFlex® 软管，喷嘴，3个软管连接器，1个带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器， G3/4水龙头转接器和G1/2缩径接头。软管容量：1/2"管最大50米，5/8"管最大35米，3/4"管最大23米，完全装配。
特点和好处
1个带有Aqua Stop的标准软管接头
20米1/2" PrimoFlex® 软管
3个标准软管接头
角度软管接头
完全组装
喷雾杆或喷头安装
- 为了增加流动性。
可移动手摇曲柄
- 易于软管收放
G3/4水龙头转接头和G1/2缩径接头
大轮
- 为了增加流动性。
高度可调节手柄
技术说明
技术数据
|软管长度 (m)
|20
|软管容量 (m)
|max. 20 (1/2")
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|4,9
|重量（含包装） (kg)
|5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|440 x 485 x 857
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 适用于园艺设备和工具的清洁