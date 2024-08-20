全新的，完全装配的软管车HT 4.520 Kit 1/2"，可收纳喷嘴，喷枪在车身上，也有收纳短管的挂钩。优势：再也不需要辛苦地将软管拖过花园，因为软管车的移动性很强，可以一直跟在身旁进行灌溉 。软管的长管部分可以方便地与水龙头连接，在地上铺开来使用。在这种情况下，床，灌木，家具和软管都可以保持原封不动。只需要将软管的短端放置在挂钩上，可以方便地移动软管车去浇水。没有什么可以阻碍园艺灌溉。此外，因为折叠设计，软管车HT 4.520 Kit 1/2"方便存储且节省空间。包含：可调节高度的手柄，20米1/2" PrimoFlex® 软管，喷嘴，3个软管连接器，1个带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器， G3/4水龙头转接器和G1/2缩径接头。软管容量：1/2"管最大50米，5/8"管最大35米，3/4"管最大23米，完全装配。