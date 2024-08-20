金属管推车HT 80 M/套件
带软管推车HT 80 M的软管推车套件HT 80 M，内含20 m高性能软管 (1/2")、增强型喷枪、4个增强型通用软管接头和G3/4水龙头适配器。
HT 80 M软管推车套件包括：HT 80 M 金属软管推车、20米Performance Plus高性能软管 (1/2英寸)、1把Plus喷枪、四个通用型软管接头 Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀）和G3/4分接头适配器。
特点和好处
可移动手摇曲柄
- 用于卷起软管。
高度可调节手柄
坚固的钢制框架和卷盘
- 结实耐用有保证
防滑、符合人体工学的手柄
- 手柄易于使用
软管导向装置
- 软管易于展开和收卷
配有20米长的1/2 "高性能Plus软管，Plus喷枪，4个Plus通用软管接头和G3/4水龙头适配器。
技术说明
技术数据
|软管长度 (m)
|20
|软管容量 (m)
|max. 20 (1/2")
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|8,4
|重量（含包装） (kg)
|9,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™和Kevlar®是E.I. du Pont de Nemours and Company公司的商标或注册商标。
Scope of supply
- 水管连接: 3 件
- 带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器: 1 件
- 带有G1/2缩径接头的G3/4水龙头转接头: 1
- 喷头: 1 件
应用领域
- 花园灌溉
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 用于浇灌大型厨房花园