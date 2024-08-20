HT 80 M软管推车套件包括：HT 80 M 金属软管推车、20米Performance Plus高性能软管 (1/2英寸)、1把Plus喷枪、四个通用型软管接头 Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀）和G3/4分接头适配器。