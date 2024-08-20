金属管推车HT 80 M/套件

带软管推车HT 80 M的软管推车套件HT 80 M，内含20 m高性能软管 (1/2")、增强型喷枪、4个增强型通用软管接头和G3/4水龙头适配器。

HT 80 M软管推车套件包括：HT 80 M 金属软管推车、20米Performance Plus高性能软管 (1/2英寸)、1把Plus喷枪、四个通用型软管接头 Plus（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀）和G3/4分接头适配器。

特点和好处
可移动手摇曲柄
  • 用于卷起软管。
高度可调节手柄
坚固的钢制框架和卷盘
  • 结实耐用有保证
防滑、符合人体工学的手柄
  • 手柄易于使用
软管导向装置
  • 软管易于展开和收卷
配有20米长的1/2 "高性能Plus软管，Plus喷枪，4个Plus通用软管接头和G3/4水龙头适配器。
技术说明

技术数据

软管长度 (m) 20
软管容量 (m) max. 20 (1/2")
爆破压力 (bar) 24
颜色 黑色
重量 (kg) 8,4
重量（含包装） (kg) 9,7
尺寸(长x宽x高) (mm) 420 x 570 x 853

DuPont™和Kevlar®是E.I. du Pont de Nemours and Company公司的商标或注册商标。

Scope of supply

  • 水管连接: 3 件
  • 带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器: 1 件
  • 带有G1/2缩径接头的G3/4水龙头转接头: 1  
  • 喷头: 1 件
应用领域
  • 花园灌溉
  • 适用于园艺设备和工具的清洁
  • 用于浇灌大型厨房花园