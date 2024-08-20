Premium高级系列CR7.220自动软管卷轴
Premium高级系列CR 7.220自动软管卷轴，配备自动软管回收整理装置和平稳的软管缠绕，可以在0°到180°范围内旋转，可调整旋转止动件以及节省空间的扁平壁装支架。
Premium高级系列CR 7.220自动软管卷轴，紧凑，确保软管缠绕时不会打结。自动软管回收装置，非常平稳。同样包含了一个软管止动件，软管以可控的方式收回卷轴内。紧凑的尺寸和平稳的壁装支架，安装软管卷轴并不需要占太多空间。不仅如此，用户可自己调整旋转角度，从0°到180°，防止损伤墙面以及软管箱附件的物体。
特点和好处
包括20+2米1/2"高质量无邻苯二甲酸类物质软管
喷头
1个软管接头
1个带有Aqua Stop的软管接头
G3/4水龙头转接头和G1/2缩径接头
配件易于存放
完全组装
技术说明
技术数据
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|10,8
|重量（含包装） (kg)
|11,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|260 x 506 x 420
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)