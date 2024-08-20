Premium高级系列CR 7.220自动软管卷轴，紧凑，确保软管缠绕时不会打结。自动软管回收装置，非常平稳。同样包含了一个软管止动件，软管以可控的方式收回卷轴内。紧凑的尺寸和平稳的壁装支架，安装软管卷轴并不需要占太多空间。不仅如此，用户可自己调整旋转角度，从0°到180°，防止损伤墙面以及软管箱附件的物体。