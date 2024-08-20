Premium高级系列CR7.220自动软管卷轴

Premium高级系列CR 7.220自动软管卷轴，配备自动软管回收整理装置和平稳的软管缠绕，可以在0°到180°范围内旋转，可调整旋转止动件以及节省空间的扁平壁装支架。

Premium高级系列CR 7.220自动软管卷轴，紧凑，确保软管缠绕时不会打结。自动软管回收装置，非常平稳。同样包含了一个软管止动件，软管以可控的方式收回卷轴内。紧凑的尺寸和平稳的壁装支架，安装软管卷轴并不需要占太多空间。不仅如此，用户可自己调整旋转角度，从0°到180°，防止损伤墙面以及软管箱附件的物体。

特点和好处
包括20+2米1/2"高质量无邻苯二甲酸类物质软管
喷头
1个软管接头
1个带有Aqua Stop的软管接头
G3/4水龙头转接头和G1/2缩径接头
配件易于存放
完全组装
技术说明

技术数据

爆破压力 (bar) 24
颜色 黑色
重量 (kg) 10,8
重量（含包装） (kg) 11,9
尺寸(长x宽x高) (mm) 260 x 506 x 420

当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 滴灌各类盆装植物
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)