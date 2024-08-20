50米6分园艺水管，超坚固，柔韧性强，防止扭曲打结，适用于中型或大型花园以及其他场合使用。采用高品质多层编织材料制成，可以提供恒定的水流，同时握感舒适，使其成为完美的浇水帮手。外层材质抗风化，抗紫外线，中间层可防藻类形成，更重要的是，这款耐用的园艺水管不含邻苯二甲酸盐(< 0.1%)、镉、钡和铅，这意味着它完全不含对人体有害的物质。此外，还有高耐温性，范围从在-20到+60摄氏度，爆破压30巴以及15年保质期的优点。