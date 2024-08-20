Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m
50米6分管园艺水管，超坚固，极耐扭结，不含潜在有害物质。采用高品质多层编织材料制成，保持水流恒定。
50米6分园艺水管，超坚固，柔韧性强，防止扭曲打结，适用于中型或大型花园以及其他场合使用。采用高品质多层编织材料制成，可以提供恒定的水流，同时握感舒适，使其成为完美的浇水帮手。外层材质抗风化，抗紫外线，中间层可防藻类形成，更重要的是，这款耐用的园艺水管不含邻苯二甲酸盐(< 0.1%)、镉、钡和铅，这意味着它完全不含对人体有害的物质。此外，还有高耐温性，范围从在-20到+60摄氏度，爆破压30巴以及15年保质期的优点。
特点和好处
高质量的多层编织材料
- 灵活性和抗扭性，保证了最适宜的水流量。
50米
- 用于浇灌中等大小的地面和花园。
优质的编织材料使软管具有超强的管壁，能够承受高达30巴的压力。
- 坚固。
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
- 易操作
耐高温，可承受从-20到+60 °C的温度
- 优质软管。
不透明中层防止软管内藻类的形成
- 有超长的使用寿命。
不含邻苯二甲酸盐（< 0.1%）、镉、钡和铅的优质花园软管
- 对健康和环境不构成危害。
有抗紫外线外层
- 受气候变化影响小
15年保修
- 经久耐用，符合高质量标准。
技术说明
技术数据
|直径
|3/4″
|软管长度 (m)
|50
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|11,5
|重量（含包装） (kg)
|11,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|390 x 390 x 250
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 用于浇灌大型厨房花园