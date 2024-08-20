Premium喷枪

顶级设备使用的坚固耐用的优质喷枪，用于对中小面积的浇灌。可应用于下至地面上至头顶的不同的应用领域的作业。

这款符合人体工程学的卡赫Premium喷枪兼具细节的精良和操作的便利，可用于多种园艺用途。 优质金属喷枪非常适合浇灌中小型区域和花园。伸缩式喷枪也是吊篮的理想选择。优雅、一流的功能和完美的人体工程学设计使卡赫Premium喷枪成为轻松浇灌大型花园和区域的理想选择。简言之，该产品是花园中多种用途的理想解决方案。值得注意的是，卡赫喷嘴与所有可用的卡扣系统兼容。该产品拥有可旋转喷头（180°），伸缩喷枪（70-105cm），便利的单手流量控制（包括开/关功能），便利的吊钩和6种喷雾模式。

特点和好处
Premium喷枪: 6种喷射模式
6种喷射模式
按需进行灌溉
Premium喷枪: 伸缩式喷枪（70-105）厘米
伸缩式喷枪（70-105）厘米
用途广泛
Premium喷枪: 单手流量控制和开/关功能
单手流量控制和开/关功能
方便使用、便于紧握 方便使用、便于手握
可移动的喷嘴（180°）。
  • 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
开口吊钩易于存放
  • 便于存放
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 0,5
重量（含包装） (kg) 0,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 780 x 150 x 66
应用领域
  • 花园灌溉
  • 用于浇灌大型厨房花园
  • 滴灌各类盆装植物
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
  • 适用于园艺设备和工具的清洁
附件