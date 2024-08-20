这款符合人体工程学的卡赫Premium喷枪兼具细节的精良和操作的便利，可用于多种园艺用途。 优质金属喷枪非常适合浇灌中小型区域和花园。伸缩式喷枪也是吊篮的理想选择。优雅、一流的功能和完美的人体工程学设计使卡赫Premium喷枪成为轻松浇灌大型花园和区域的理想选择。简言之，该产品是花园中多种用途的理想解决方案。值得注意的是，卡赫喷嘴与所有可用的卡扣系统兼容。该产品拥有可旋转喷头（180°），伸缩喷枪（70-105cm），便利的单手流量控制（包括开/关功能），便利的吊钩和6种喷雾模式。