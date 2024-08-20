喷头组
喷头组，用于灌溉小型区域和花园。包含喷枪，带1/2"缩径接头的3/4"的水龙头转接器，通用软管连接器，带Aqua Stop(节水系统)的通用型软管连接器。
喷头组适用于灌溉小型区域和花园。人体工学手柄，方便用户单手进行操作，可用来灌溉各种植物。喷射模式从直喷到柔喷都可调节。喷枪操作简单，适用范围广。总之，是在花园内用途很广泛的工具。备注：Karcher的喷枪适用于所有扣压系统。喷枪组包含：喷枪，带1/2"缩径接头的3/4"水龙头转接器，通用软管连接器，带Aqua Stop（节水系统）的通用型软管连接器。
特点和好处
喷射模式可调节
- 喷射模式可以从 "强力"到 "适中 "改变。
钩扣式系统
- 能够搭配所有知名品牌的水管
喷头
通用软管接头 2.645-191.0
- 适用于所有花园软管。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|125 x 33 x 33
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁