喷头组适用于灌溉小型区域和花园。人体工学手柄，方便用户单手进行操作，可用来灌溉各种植物。喷射模式从直喷到柔喷都可调节。喷枪操作简单，适用范围广。总之，是在花园内用途很广泛的工具。备注：Karcher的喷枪适用于所有扣压系统。喷枪组包含：喷枪，带1/2"缩径接头的3/4"水龙头转接器，通用软管连接器，带Aqua Stop（节水系统）的通用型软管连接器。