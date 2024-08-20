摆动喷头OS 3.220用于浇灌中型和大型区域和花园。可根据需要连续设置和调整摆动洒水喷头的范围，最大洒水面积为220平方米。创新的圆形洒水喷头配备了一个特别耐用的装置。根据要求，Kärcher的洒水喷头可以配备钉子或雪橇。这意味着Kärcher的新型摆动式洒水喷头现在总体上更加人性化。当然，Kärcher的洒水喷头都配备了经过测试的钩环系统，可以轻松连接到花园软管。Kärcher：满足您浇水需求的明智选择。