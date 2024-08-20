摆动喷头OS 3.320 S
摆动喷头OS 3.220用于浇灌中型和大型区域和花园。能够无级调整覆盖面积。由极其耐用的齿轮驱动。最大覆盖面积为220平方米。
摆动喷头OS 3.220用于浇灌中型和大型区域和花园。可根据需要连续设置和调整摆动洒水喷头的范围，最大洒水面积为220平方米。创新的圆形洒水喷头配备了一个特别耐用的装置。根据要求，Kärcher的洒水喷头可以配备钉子或雪橇。这意味着Kärcher的新型摆动式洒水喷头现在总体上更加人性化。当然，Kärcher的洒水喷头都配备了经过测试的钩环系统，可以轻松连接到花园软管。Kärcher：满足您浇水需求的明智选择。
特点和好处
连续伸长调整精确浇灌：
用于将悬挂设备的环状物整理在手柄中用于储存/悬挂。
包括清洁针为了方便清洗喷嘴
非常耐用的装备
- 为了延长运行时间，提高设备的使用寿命。
技术说明
技术数据
|喷灌面积 2 巴
|45 - 120 m²
|喷灌面积 4 巴
|80 - 220 m²
|喷嘴宽度 (2巴) (m)
|9
|喷嘴宽度 (4巴) (m)
|13
|覆盖面积 (2巴) (m)
|5 - 14
|覆盖面积 (4巴) (m)
|6 - 17
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,4
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|450 x 136 x 86
应用领域
- 花园灌溉