为达到专业清洗高质量橡木桶的目的，Kärcher 开发了由高压清洗机、桶清洗器和附件构成的专门系统。这一创新系统仅使用水作为清洗介质，因此具有很高的生态友好性和经济性。通过这种系统进行清洗，既维护了桶的价值和可用性，又符合卫生要求。