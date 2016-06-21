常见应用

罐体清洗通常比较复杂，受制于诸多因素，例如：罐体尺寸及几何形状、典型的污染物和外部影响等。Kärcher 系统解决
方案综合考虑了所有这些因素。令人信服的实例包括：

所需要求均能应对自如

Kärcher 提供精确自动的罐体和筒仓清洗系统。除了特殊的清洗专用喷头之外，系统其他组件——包括高效的高压泵、热
水/ 蒸汽制备器和其他多功能附件等 —— 在Kärcher 控制系统调节之下相互适配，实现更优配合。搭配模块化系统解决方
案，可适合所有应用：冷、暖、热 – 酸性或碱性 – 蒸汽和干燥。

Innenreinigung
Trocknung
Aussenreinigung
Tank und Silo Reinigungsanlagen

更优组合 – 20 英尺罐箱 (ISO TANK)

清洗铁路- 海运- 陆路运输的罐箱(ISO TANK)，要求高效可靠的清洗系统。因为运输网络跨地域广且周转时间短，因此物流系统的要求很高。

Reinigungsstation
Powerknopf
Kranbruecke
Trocknungssystem

通向效率的轨道 – 罐车清洗

罐车清洗系统必须满足因罐车尺寸和外部条件而带来的高清洗要求。Kärcher 拥有丰富的罐车清洗应用和处理技术，再加
上独一无二的服务网络，即使是高要求的客户要求我们也能够满足。

Reinigungsstation
Lang und Zuegig
Unter Dampf
Behälterreinigung außergewöhnliche Komponenten

更好清洗所有尺寸的容器 – IBC

相对于一次性使用而言，清洗并重复使用 IBC 会带来明显的益处。对大量 IBC 的回收清洗不仅提高周转效率，而且能对环
保做出很大的贡献。Kärcher 可提供各种清洗站以满足不同尺寸和容积的要求。

Anwendungsbreite
Intermediate Bulk Container
Grosse Leistung im Kleinformat
IBC Reinigung

轻质桶的理想清洗方案

Kärcher 桶清洗站是快速清洗最大直径 750 mm 的轻质桶的理想方案，且清洗时不受桶的几何形状影响。此外，清洗站为
整体交付，配备清洗头和循环罐，可立即投入使用。

Sofort Einsatzbereit
der hat alles im Kopf
Gruendlich Reinigen
Sofort wieder Befüllbar
einfache Handhabung
Sonderreinigung

化工行业的容器清洗

化工行业中存在着大量的清洗需求。由于工艺和产品的种类繁多，对应的清洗方案也必须具有针对性。其范围涵盖从油漆
行业油漆和溶剂的专门清洗处理，到根据 ATEX 94/9 进行防爆处理的广阔应用领域。

Reaktoren
SHDR 3000
Reinigungskopf mit Schwenkgestell
Mobiler Kreislauf
Systemschema

安全清洗反应釜

反应釜清洗是针对化工行业半固定式容器的专门应用。将专业、自动的清洗集成在相关流程之中，是在特定条件下发生反
应的基本前提。多晶硅反应釜的清洗是一门具有前瞻性的技术，Kärcher 在此领域始终处于领先地位。

Funktionsschema
Reinigungsstation
Kreislaufbecken
Kommandozentrale
Einfache Bedienung
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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