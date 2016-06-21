常见应用
罐体清洗通常比较复杂，受制于诸多因素，例如：罐体尺寸及几何形状、典型的污染物和外部影响等。Kärcher 系统解决
方案综合考虑了所有这些因素。令人信服的实例包括：
所需要求均能应对自如
Kärcher 提供精确自动的罐体和筒仓清洗系统。除了特殊的清洗专用喷头之外，系统其他组件——包括高效的高压泵、热
水/ 蒸汽制备器和其他多功能附件等 —— 在Kärcher 控制系统调节之下相互适配，实现更优配合。搭配模块化系统解决方
案，可适合所有应用：冷、暖、热 – 酸性或碱性 – 蒸汽和干燥。
更优组合 – 20 英尺罐箱 (ISO TANK)
清洗铁路- 海运- 陆路运输的罐箱(ISO TANK)，要求高效可靠的清洗系统。因为运输网络跨地域广且周转时间短，因此物流系统的要求很高。
通向效率的轨道 – 罐车清洗
罐车清洗系统必须满足因罐车尺寸和外部条件而带来的高清洗要求。Kärcher 拥有丰富的罐车清洗应用和处理技术，再加
上独一无二的服务网络，即使是高要求的客户要求我们也能够满足。
更好清洗所有尺寸的容器 – IBC
相对于一次性使用而言，清洗并重复使用 IBC 会带来明显的益处。对大量 IBC 的回收清洗不仅提高周转效率，而且能对环
保做出很大的贡献。Kärcher 可提供各种清洗站以满足不同尺寸和容积的要求。
轻质桶的理想清洗方案
Kärcher 桶清洗站是快速清洗最大直径 750 mm 的轻质桶的理想方案，且清洗时不受桶的几何形状影响。此外，清洗站为
整体交付，配备清洗头和循环罐，可立即投入使用。
化工行业的容器清洗
化工行业中存在着大量的清洗需求。由于工艺和产品的种类繁多，对应的清洗方案也必须具有针对性。其范围涵盖从油漆
行业油漆和溶剂的专门清洗处理，到根据 ATEX 94/9 进行防爆处理的广阔应用领域。
安全清洗反应釜
反应釜清洗是针对化工行业半固定式容器的专门应用。将专业、自动的清洗集成在相关流程之中，是在特定条件下发生反
应的基本前提。多晶硅反应釜的清洗是一门具有前瞻性的技术，Kärcher 在此领域始终处于领先地位。