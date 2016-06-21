罐体与容器清洗

运输/ 物流及化工行业需要可靠的罐体清洗系统。

工业全球化导致货运输量与日俱增，也对清洗质量提出了更高的要求。除严格的质量标准，如HACCP（危害分析和关键控制点）和SQAS（安全与质量评估系统）外，还必须遵守ECD（欧洲清洗指南）等统一清洗认证标准的要求。清洗装运超过200,000 种物质的容器，需要多年的专业技术底蕴与和丰富经验。为彻底清洗罐体和容器中的残留物质，我们不仅精心设计了每一款清洗系统，还专门开发了配合清洗系统使用的Kärcher 清洗剂。罐体清洗的关键是符合健康安全标准，其中包括防爆安全方法(ATEX)、通风要求和废水处理措施等。

Kärcher 的模块化系统解决方案可满足多元化的清洗系统要求，令客户享有更大效益。模块化系统还可根据客户个性化要求进行改装和扩展。

更多清洗需求请查询以下应用界面。