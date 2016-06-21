HWE 4000 热水制备器

紧凑而耐用的燃油或燃气固定式热水制备器。这种独特的高性能热水制备器可用于热水温度高达90℃ （160 bar 和4,000 l/h）或者蒸汽温度高达140℃（20 bar 和2,000 l/h）的使用要求。模块化设计让我们得以通过附加套件扩展实现喷射操作。HWE400 热水制备器设计用于工业应用并以适于工业应用的材料制成，例如TüV 测试的不锈钢卷板，简化了初始启动。新的模块化燃气型号热水制备器简化了温度的单独调节，从而提供了节能潜力和灵活的进水温度（包括废水热交换）。