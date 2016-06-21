模块化系统的成功
我们进行系统规划的重要优势是Kärcher 已开发出清洗罐体和容器所需的全部组件。这使得Kärcher 能够提供广泛的可针
对任何应用进行配置从而提供优化系统解决方案的模块化、兼容组件。毫无疑问，我们的产品是多年罐体清洗经验的结晶，
并且我们维持着更高的行业质量标准。
罐体清洗：以适用的清洗喷头为中心
Kärcher 罐体清洗喷头为通用型设计，绝大部分都通过了 ATEX 94/9 测试。可调节流量和工作压力以适应特别需求。驱动方式有介质驱动、电机驱动和压缩空气驱动。喷嘴底座在两个平面旋转以带动喷嘴进行所需要的旋转。大齿数且非对称的齿轮确保了对整个内表面的密集而高强度的清洗。
HKS 100 速度控制
最小安装孔径200mm：HKS 100 speed control 清洗头，带有2 或4 个喷嘴，自驱型（清洗介质驱动）。适合清洗最大容积
40,000 升的容器。最高工作压力100 bar。与介质接触的部分由不锈钢制成，可使用酸性、碱性溶液、溶剂和丙酮作为清洗介质。液压制动的深入创新开发确保了速度的稳定性。
HKF 200
最小安装孔径200mm：电动或压缩空气驱动，带2 或4 个喷嘴的HKF 200 不锈钢清洗头。最高工作压力200 bar 适合清洗最大容积70,000 升的大型容器。所有与清洗介质直接接触的部分均为不锈钢制造，可使用酸性、碱性溶液和溶剂作为清洗介质，可适应很宽的PH 值范围。
ICH 120/14 Ps F2 – 折叠构架
流体驱动式清洗头适合工业应用，主要用于4 到8 轴罐车。支持一次性完成多种处理步骤：通过集成式喷嘴释放蒸汽，通过流体驱动式清洗头进行高效的高压清洗并干燥。整个过程的效率无与伦比。
HKF 200 C2 – 全能选手
HKF 200 的改进版。适合普通操作和“加强操作”的内部清洗头。它能以两倍的流量进行清洗，亦可由人工设置降低清洗速度。这使得多种应用成为可能，如罐车和筒仓清洗（普通操作）及20英尺罐箱清洗（动力头）。
HKF 50
最小安装孔径50 mm：电动或压缩空气驱动的HKF 50 清洗头，最高工作压力100 bar，可清洗容器的最大容积3,000。涵盖很大PH 值范围的酸性或碱性溶液均可作为清洗介质。
高压泵：更高的压力，满足所有需求
用于罐体清洗的Kärcher 高压泵，设计用于输送水、溶剂、酸性和碱性溶液。专用类型可用于危险区域。泵经调整可提供不同的压力和几乎任何流量。此外，指定的附加套件还可用于各种不同应用。在化工行业中，移动系统的使用日渐增多，特别是使用不溶于水的介质清洗固定式混合容器和储罐。
HDI 30/10 or 38/12 固定式高压泵
这些水泵单元是罐体清洗系统的核心。由于使用不锈钢和陶瓷等高品质材料，它们能够在工业环境中服务多年。多元化的附加套件包括自动流量控制、低压端清洗剂计量添加装置和热水操作(80℃ )，因此适用于种类丰富的应用。
HDI 56/20 固定式高压泵
强大的工业水泵，设计用于清洗罐车等大型容器。特定的附加套件包括低压端洗涤剂剂量控制装置、自动流量控制和热水操作
(80℃ )，从而适用于多种多样的应用。
SHD-R 3000 S, SSR 或 LM 固定式高压泵
皮带传动的柱塞泵，适用于饮水、酸性、碱性溶液或溶剂作为清洗介质的情况。指定的附加套件可用于通用型应用。
HDC 经典/ 标准/ 高配固定式高压清洗
上述 HDC 系列的固定式泵模块是用户外部清洗的理想设备。有关该系列产品优势的详细说明，请参阅单独的手册。
热水制备器：同一设备产生热水和蒸汽
高涨的能源成本和减少 CO2 排放的愿望，都是系统设计的关键考量因素。出于这个目的，Kärcher 提供专门开发的模块化
组件。为给每个客户提供更优的解决方案，我们供应多种实用组件；包括热量回收系统和可选能源方案。
HWE 4000 热水制备器
紧凑而耐用的燃油或燃气固定式热水制备器。这种独特的高性能热水制备器可用于热水温度高达90℃ （160 bar 和4,000 l/h）或者蒸汽温度高达140℃（20 bar 和2,000 l/h）的使用要求。模块化设计让我们得以通过附加套件扩展实现喷射操作。HWE400 热水制备器设计用于工业应用并以适于工业应用的材料制成，例如TüV 测试的不锈钢卷板，简化了初始启动。新的模块化燃气型号热水制备器简化了温度的单独调节，从而提供了节能潜力和灵活的进水温度（包括废水热交换）。
WT 560/1100 热交换器
固定式高压逆流设备，可利用饱和蒸汽制备热水，温度最高可升至95℃。高品质的工业材料和工艺以低运营成本确保了恒久的高度可靠性。如果本地不能提供蒸汽，我们可将蒸汽制备器集成到系统中。
控制、监视和记录
Kärcher 的创新性控制理念反映了行业标准。为维持Kärcher 产品的高质量标准，我们只选用知名厂商生产的组件，且每种组件都是针对特定系统定制及专门开发：无论是继电器还是PLC控制，人工还是自动模式，数据记录或网络，都是如此。
PLC 控制
系统由自由可编程控制系统PLC，利用专门设计的功能完善的软件进行控制。控制和系统概念包括可以让客户根据具体条件进行改编的多种选项。
通过触摸屏操作
可选择界面友好的触摸屏，让您可以轻松监视及灵活调整控制参数，并能及时显示错误信息。
清洗数据管理(CDM)
Kärcher CDM 软件记录清洗阶段的操作时间、成本和单个参数。此数据存储在 Microsoft access 文件中，用于进行具体客户的具体评估，您可以在程序结束后把它打印出来。
远程访问
每个具有PLC 控制功能的系统，必要时都可通过互联网相连。这可以让您及时访问控制设备，快速排除故障。
控制/ 系统可视化
Kärcher 总包整个系统控制部分：从通过简单控制配置（继电器）进行小型系统控制，到具有复杂清洗要求和包括丰富选项的大型系统(PLC)。触摸屏用于用户界面。PC 系统可视化提高了操作的便利性。
- 含界面和软件包的控制室 PC
- 活动组件的可视化显示
- 多功能，可选最多将7 个自动化程序参数化
附件与清洗剂
Kärcher 系统解决方案是厚积薄发的产物，具有配套的设备、附件和清洗剂。多功能附件，例如软化、高、低压端洗涤剂剂量控制装置或高效干燥系统，拓展了应用领域。罐体外部可通过高压喷枪冲洗。坠落防护和接地系统确保了工作人员生命和工作安全。
按要求适量提供
Kärcher 提供可靠和久经考验的清洗剂计量添加方案以及减少清洗剂消耗的创新性处理过程。标准清洗剂在低压端添加。强力清洗剂将直接加入高压管路内。在低压力下使用化学品而后进行高压清洗，延长了接触时间，十分高效。
越干净，越安全
提供大量用于清洗拱顶、罐体和筒仓外部的附件，如强力喷嘴，可取得无与伦比清洗效果。在系统规划和工程设计阶段已考虑单件或系列安全设备，如坠落防护等。
选用正确的清洗剂
Kärcher 拥有多年的清洗剂开发和生产经验，因此，能够提供适合特定应用的清洗剂 – 这是在系统规划阶段就融入其中的优势。清洗性能、工作时间、剂量或循环利用和处置，都可以预先加以考虑。
热空气或冷空气
Kärcher 热空气发生器，可用于向储罐内吹送热空气或冷空气，以快速获得烘干效果。
清洗头起重葫芦
电动和气动起重葫芦及低成本、人工操作的平衡物系统，可移动清洗头。
ATEX 防爆标准
Kärcher 所有控制系统、绝大部分清洗头及高压泵， 都符合ATEX 防爆标准的要求。