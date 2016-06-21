客户案例 – Kärcher 全球
领先的工程设计、贴心的建议、卓越的“德国制造”产品和广泛的客户服务让Kärcher成为罐体和容器清洗领域的可靠合作伙伴。在全球，许多知名公司和市场领导者均依赖于Kärcher的经验、创新的产品和客户服务。
国内案例
国外案例
万华化学
万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式，为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。
Kärcher中国工程产品部就万华化学集团对于ISO罐体清洗需求，结合万华化学集团烟台生产基地的现场条件及多次测试分析总结，定制完成了全套ISO罐体清洗站自动化系统方案。最终以测试验证的清洗良好效果，方案的专业度和完整性，服务精神，得到了万华化学集团的认可。
清洗站清洗效率得到了数十倍的提升，优化过的清洗流程大大降低了安全及环保的风险。
Greiwing公司，物流/德国
作为欧洲领先的供应商之一，Greiwing公司在所有筒仓物流领域可提供完整的定制化解决方案。
适用于罐体和筒仓的超现代化清洗系统和经过特别培训并具有丰富经验的员工确保了高筒仓清洗标准。
作为DVTI（德国罐体内部清洗协会）的成员之一，Greiwing公司签署了欧洲清洗文档(ECD)。SQAS 还确保了高标准的工作安全性、质量和环境保护。
在2012年，这家来自Greven地区Westphalian小镇的全球物流服务供应商在其Leipheim新厂址启用了一项用于筒仓拖车的公共清洗系统。
这种Karcher清洗系统包含两根带有清洗头的清洗管道、HWE 4000 E热水器、化学清洗剂配量装置以及干燥设施，可用于清洗筒仓车的内部。它每天可快速且高效地清洗多达40辆筒仓车。
BASF涂料
巴斯夫致力于创造化学新作用,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过科学和创新，帮助各行各业的客户满足当今和未来社会发展的需求。
Karcher为巴斯夫反应釜提供了量身定制的20套特殊清洗装置 。通过定制的解决方案，包括专业的压力、流量和物质满足清洗要求，以Karcher的质量和服务得到客户认可。
Wizet Transport Sp. z o.o./波兰
Wizet Transport Sp. z o.o. 是一家拥有60辆罐车的公司，能够为液体物质的全球运输提供服务。该公司的总部位于 Łęczyca（波兰中部）。罐体清洗系统在2012年4月正式投入使用，既可以为公司自有的车辆提供清洗服务，又可以用于商业运营。
TSC罐车清洗系统的主要构成部件包括：
- 5 HKF 200 E 内部清洗机
- 5 HDI 38/12 高压泵
- 高压热交换器
- 高压清洁剂配量装置
- 控制系统
- 通过PC设置清洗程序
中石油
中国石油是国有独资公司，是产炼运销储贸一体化的综合性国际能源公司，主要业务包括国内外石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售、管道运输、国际贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、金融服务、新能源开发等。
Karcher通过高压水射流罐车清洗系统，解决了过去人工清洗铁路罐车带来的安全、环保、效率等难题，使铁路罐车清洗实现了安全化、自动化。
Australian Terminal Services公司/澳大利亚
Australian Terminal Services公司是澳大利亚行业领导者Transpacific Industries Group Ltd的分公司，在2001年该公司委托Karcher在昆士兰建造了一套大型清洗系统。
这套系统专门用于清洗罐车、20英尺集装箱和小型容器。它包含三条清洗线。两条清洗线用于清洗罐车，另外一条清洗线用于清洗20英尺集装箱。这些清洗线最多可同步清洗四个货仓。
清洗系统由PLC和内置的操作面板控制。每条清洗线最多可配置5个自动清洗程序序列。
内部清洗工作将自动进行，并且还可以在高压侧选配双槽清洁剂配量装置。外部清洗工作将手动执行，并可以在吸入侧选配双槽清洁剂配量装置。
用户可以通过远程控制选择清洗线和单独的清洗步骤。采用热风干燥设施对罐类货仓内部进行干燥，每条清洗线最多可干燥五个罐类货仓。
芬美意香料
芬美意作为炙手可热的品牌创造香精香料产品，为亿万消费者的日常生活带来愉悦。
芬美意为提高日常生产中香精的罐体清洗效率，引进Karcher的清洗系统。这套新的清洗系统从机械效应，温度，清洗剂，时间多方位考虑，采用高压水射流清洗，热水清洗，汽蒸以及合适的洗涤剂，溶剂。
最终以更好的成本：节约水的损耗，清洁时间，电的使用；并根据不同清洁因素调整优化清洗结果，使用了不含磷酸盐的酸性和碱性洗涤剂；增加了系统拓展的灵活性，使清洗过程更容易通过编程进行优化；同时综合考虑了罐体设计的影响因素，更安全的使用。
LOTOS Kolej Sp. z o.o./波兰
LOTOS Kolej公司的罐车现在都使用来自Karcher的新型TSC系统进行清洗。
LOTOS集团是波兰最大的公司之一。这家石油公司在波兰和海外均有业务。它的业务范围包括原油钻探和处理，以及高品质石油产品贸易等。
作为LOTOS集团的一部分，LOTOS Kolej 公司主要负责运输石油产品以及将原油运输至Gdańsk炼油厂。在日常运营中，经常需要清洗罐车以便于维修和维护等。
以前，他们采用中压系统执行清洗任务。为了提高效率，他们决定投资新的清洗技术。
这套新的清洗系统完工于2012年5月，包含两条清洗线，配备了六台HKF 200 K2罐体内部清洗机。该系统由10台HDI 38/12高压泵供水。温水和热水可使用三台高压热交换器和一台低压热交换器中的任意一台产生。高压清洁剂配量装置能够提供精确的清洁剂用量，并确保高压泵拥有很长的工作时间。PLC控制系统是根据客户的单独需求进行精选的。