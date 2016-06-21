客户案例 – Kärcher 全球

万华化学

万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式，为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。

Kärcher中国工程产品部就万华化学集团对于ISO罐体清洗需求，结合万华化学集团烟台生产基地的现场条件及多次测试分析总结，定制完成了全套ISO罐体清洗站自动化系统方案。最终以测试验证的清洗良好效果，方案的专业度和完整性，服务精神，得到了万华化学集团的认可。

清洗站清洗效率得到了数十倍的提升，优化过的清洗流程大大降低了安全及环保的风险。