真空吸尘器
T 12/1 eco!efficiency
使用T 12/1 eco!efficiency节约能源并降低能源成本
- 卓越的清洗性能最多可节能40%
- 节约能源
- 超低噪音水平可实现24/7 56 db(A)静音清洗
- 超强的永久过滤器可以使真空吸尘无需过滤袋，从而节约了过滤袋成本。
NT 35/1 Tact
Tact过滤器自动清洗系统不仅可以确保设备拥有始终如一的强吸力，而且能够让过滤器的寿命更长。
- 扁平折叠式过滤器可以通过强劲的气流自我清洗。优点：比传统过滤器系统的寿命长很多。
- 因此，过滤器很少需要更换，节约了成本和资源。
- 扁平折叠式过滤器还可以采用防腐蚀、可清洗的涤纶绒制造，从而非常耐用，甚至可用于潮湿应用。
Puzzi 8/1, 10/1, 10/2
对于轻污垢，只需一片清洁剂片即可确保彻底的清洗效果
- 只使用一片清洁剂片即可在轻污垢上实现卓越的清洗性能。
- 水溶包装减少了浪费。
- 配量简单，可根据具体清洁任务容易地单独调节清洁剂用量。
- 单独的药片式包装可保护皮肤。
Puzzi 400 K
喷量可以根据具体清洗任务在5.5 l/min至1 l/min的范围内调节。
- 喷量可以根据具体清洗任务进行调节。
- 节约大量的水，具体取决于所选择的喷量。
- 减少废水污染，具体取决于所选择的喷量。
- 当使用更低喷量时，纺织品表面可以更快地干燥。