WPD 100饮水机
节能模式
节能模式应始终处于活动状态。
- WPD 100的运行时间可独立设置。
- 如果设备数日不使用，例如在周末或夜间，它只会消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
- 这可以节约很多能源。
清洗通风缝
饮水机后侧的通风缝应定期清洗。
这可以确保饮水机的所有部件能够拥有最佳的功能，
并防止某些部件出现不必要的过热现象。
当处于最佳通风状态时，WPD饮水机的能效最高。
这可以帮助节约能源
可重复使用的饮水杯
通过可重复使用的饮水杯替代一次性水杯达到保护环境的目的。
- Karcher提供只采用塑料共聚酯制造的水瓶，没有对健康有害的双酚基丙烷。这意味着您可以畅享净水而不会受到增塑剂的伤害。
- 玻璃水瓶特别适用于办公环境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想适用于会议使用。
使用CO2气瓶
- 对于提供苏打水的饮水机，应当使用最大规格的CO2气瓶(10 kg)。这具有以下优点：
- 不需要频繁更换CO2气瓶
- 可以避免不必要的运输
- WPD饮水机连续使用更长时间而不会被更换CO2气瓶中断。
- 没有不必要的维护工作。
产品碳足迹
- 我们每次使用能源都会留下CO2足迹，我们称之为“产品碳足迹” (PCF)。
- 使用Kärcher WPD 100饮水机，您将对环境保护作出重要贡献。
- 它不存在制造、运输和清洗水瓶和灌装水瓶的能源消耗。
- 因此，也不会存在由此导致的 CO2排放。
- 为了更好地对比，这里提供一组对比数据，WPD 100饮水机的产品碳足迹只有同规格水冷器的六分之一，并且小于同规格瓶式自动贩卖机的十分之一。
节能模式
节能模式应始终处于活动状态。
- WPD 100的运行时间可独立设置。
- 如果设备数日不使用，例如在周末或夜间，它只会消耗很少的能源 (< 1 瓦)。
- 这可以节约很多能源。
产品碳足迹
- 我们每次使用能源都会留下CO2足迹，我们称之为“产品碳足迹” (PCF)。
- 使用Kärcher WPD 100饮水机，您将对环境保护作出重要贡献。
- 它不存在制造、运输和清洗水瓶和灌装水瓶的能源消耗。
- 因此，也不会存在由此导致的 CO2排放。
- 为了更好地对比，这里提供一组对比数据，WPD 100饮水机的产品碳足迹只有同规格水冷器的六分之一，并且小于同规格瓶式自动贩卖机的十分之一。
可重复使用的饮水杯
通过可重复使用的饮水杯替代一次性水杯达到保护环境的目的。
- Kärcher提供只采用塑料共聚酯制造的水瓶，没有对健康有害的双酚基丙烷。这意味着您可以畅享净水而不会受到增塑剂的伤害。
- 玻璃水瓶特别适用于办公环境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想适用于会议使用。
清洗通风缝
饮水机后侧的通风缝应定期清洗。
这可以确保饮水机的所有部件能够拥有最佳的功能，
并防止某些部件出现不必要的过热现象。
当处于最佳通风状态时，WPD饮水机的能效最高。
这可以帮助节约能源
使用CO2气瓶
对于提供苏打水的饮水机，应当使用最大规格的CO2气瓶(10 kg)。这具有以下优点：
- 不需要频繁更换CO2气瓶
- 可以避免不必要的运输
- WPD饮水机连续使用更长时间而不会被更换CO2气瓶中断。
- 没有不必要的维护工作。