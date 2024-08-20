AB 45 Classic 提供了高效、出色的清洁效果，紧凑设计支持多台机器叠放，减少存储空间。四种吹风角度调节，轻松灵活调整摆放位置，加快干燥。三档风速调节，满足不同场景的需求。伸缩式拉杆设计，方便机器移动。自动定时功能可设定风机运行时间。