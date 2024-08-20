和传统的地毯清洗机相比，这款新地毯清洗机 BRC 40/22 C 可以至少提高30%的深度清洁效率。这个优势来源于它的移动便捷和前侧单向操作原理，可有效避免机器空转。同时，完善的脏污收集系统使除污过程更加快速，例如头发、碎屑等。这款设备适用于中小面积（约100平方米）的织物表面，并可进行中度及深度清洁。当使用iCapsol技术，并配合清洁剂RM768进行中度清洁时，干燥效果可以比普通的地毯机快一倍。此外，配有地毯清洁刷的清洁头可随方向盘转动，简化并加速了顽垢的清洁效率。