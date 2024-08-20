地毯清洁机 BRC 40/22 C
地毯清洗机 BRC 40/22 ，可对地毯进行中度、深度清洁。清洗效率每小时达到250-1000平方米。
和传统的地毯清洗机相比，这款新地毯清洗机 BRC 40/22 C 可以至少提高30%的深度清洁效率。这个优势来源于它的移动便捷和前侧单向操作原理，可有效避免机器空转。同时，完善的脏污收集系统使除污过程更加快速，例如头发、碎屑等。这款设备适用于中小面积（约100平方米）的织物表面，并可进行中度及深度清洁。当使用iCapsol技术，并配合清洁剂RM768进行中度清洁时，干燥效果可以比普通的地毯机快一倍。此外，配有地毯清洁刷的清洁头可随方向盘转动，简化并加速了顽垢的清洁效率。
特点和好处
200°可旋转清洁头地毯清洗专用滚刷，满足大面积高效清洁 转动刷头灵活简便，可轻松应对地毯的不平整表面
可同时满足中度清洁、深度清洁要求可根据实际要求，对地毯进行中度清洁和深度清洁 深度清洁滚刷，有效清除地毯织物深处的污染物
可选配手扒可选配手扒来清洁角落、桌椅、垫子等织物
垃圾收集盒
- 可收集织物表面小颗粒垃圾
- 显着降低胶条磨损率，延长使用寿命
单向前侧工作运行
- 有效防止设备空转
- 清洗效率比一般地毯清洗机高出30%
技术说明
技术数据
|清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h)
|500 / 900
|空气流量 (l/s)
|47
|真空度 (mbar/kPa)
|290 / 29
|喷射压力，中度清洗 (bar)
|3,5
|喷射压力，深度清洁 (bar)
|7
|喷射速度，中度清洗 (l/min)
|0,38
|喷射速度，深度清洁 (l/min)
|2,5
|抽吸工作宽度 (cm)
|48
|清水箱/污水箱 (l)
|22 / 19
|吸水马达功率 (W)
|1200
|刷子马达功率 (W)
|400
|重量,不含附件 (kg)
|44,5
|重量（含包装） (kg)
|50,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- 滚刷数量: 1 件
- 滚刷: 1 件
设备
- 操作方向: 向前
- iCapsol模式
视频