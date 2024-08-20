地毯清洁机 BRC 40/22 C

地毯清洗机 BRC 40/22 ，可对地毯进行中度、深度清洁。清洗效率每小时达到250-1000平方米。

和传统的地毯清洗机相比，这款新地毯清洗机 BRC 40/22 C 可以至少提高30%的深度清洁效率。这个优势来源于它的移动便捷和前侧单向操作原理，可有效避免机器空转。同时，完善的脏污收集系统使除污过程更加快速，例如头发、碎屑等。这款设备适用于中小面积（约100平方米）的织物表面，并可进行中度及深度清洁。当使用iCapsol技术，并配合清洁剂RM768进行中度清洁时，干燥效果可以比普通的地毯机快一倍。此外，配有地毯清洁刷的清洁头可随方向盘转动，简化并加速了顽垢的清洁效率。

特点和好处
地毯清洁机 BRC 40/22 C: 200°可旋转清洁头
200°可旋转清洁头
地毯清洗专用滚刷，满足大面积高效清洁 转动刷头灵活简便，可轻松应对地毯的不平整表面
地毯清洁机 BRC 40/22 C: 可同时满足中度清洁、深度清洁要求
可同时满足中度清洁、深度清洁要求
可根据实际要求，对地毯进行中度清洁和深度清洁 深度清洁滚刷，有效清除地毯织物深处的污染物
地毯清洁机 BRC 40/22 C: 可选配手扒
可选配手扒
可选配手扒来清洁角落、桌椅、垫子等织物
垃圾收集盒
  • 可收集织物表面小颗粒垃圾
  • 显着降低胶条磨损率，延长使用寿命
单向前侧工作运行
  • 有效防止设备空转
  • 清洗效率比一般地毯清洗机高出30%
技术说明

技术数据

清洁效率（深度清洁/中间清洁） (m²/h) 500 / 900
空气流量 (l/s) 47
真空度 (mbar/kPa) 290 / 29
喷射压力，中度清洗 (bar) 3,5
喷射压力，深度清洁 (bar) 7
喷射速度，中度清洗 (l/min) 0,38
喷射速度，深度清洁 (l/min) 2,5
抽吸工作宽度 (cm) 48
清水箱/污水箱 (l) 22 / 19
吸水马达功率 (W) 1200
刷子马达功率 (W) 400
重量,不含附件 (kg) 44,5
重量（含包装） (kg) 50,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 889 x 470 x 1118

Scope of supply

  • 滚刷数量: 1 件
  • 滚刷: 1 件

设备

  • 操作方向: 向前
  • iCapsol模式

视频

附件