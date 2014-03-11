eco!efficiency – 更高效地工作
在全球范围内，Kärcher品牌就代表着能力、质量和创新。它还代表了树立行业标杆的专业清洗技术。作为清洗系统的全球市场领导者，Kärcher是技术发展的驱动力之一，并且不仅仅局限于清洗领域。600多名研发人员不断地研发更经济环保的工艺和产品，在设计、开发和测试中采用最先进的技术追求更高的效率、更长的服务寿命和更好的环保性能。产品在整个生命周期中都能具有很高的服务水平，并且最后还可以回收再利用。我们始终遵循客户第一的原则。产品强调未来的责任：Kärcher eco!efficiency。
时代的符号
如果您想推动和改变一些事情，您必须指明方向，并表明观点。蓝色符号表示Kärcher eco!efficiency的各种构成模块，它清晰地显示了Kärcher的创新能力如何实现更高效率。Kärcher eco!efficiency可用于所有业务领域，它是公司政策和活动不可或缺的一部分。
一切皆有可能最重要的是，更高的效率。
高效源于多个方面：更低的能耗、高性能内燃机、更低的清洁剂用量、采用高浓缩清洁剂以减小包装、结构件的可回收利用性和/或最少的零部件数量。这些效果只有通过新的想法、创新的技术、以及最重要的实施意愿和能力来实现。
Kärcher提供广泛的具有eco!efficiency级环保高效表现的设备和清洁剂产品，通过这些产品，各领域内的运营商都可以取得有效、高效和环保的清洗效果。带有eco!efficiency 模式的Kärcher设备还可以在轻污垢环境下以较低的功率工作，从而节约能源和清洁剂，并保护设备。标准eco!efficiency Kärcher设备具有更广泛的技术特点，能够长久地节约能源、清洁剂和时间。
eco!efficiency干式真空吸尘器：功能强大。经济。静音。
相比于基本型设备，eco!efficiency干式真空吸尘器可以用少40%的能耗实现98%的吸力，这对于日常维护性清洁已经足够了。eco!efficiency吸尘器的噪音水平也显著降低，只有基本型产品的一半。
例如，T 12/1 eco!efficiency拥有最佳的清洗性能和能耗比率，它坚实地地推翻了一种常见的观点，即只能用更大功率实现更好的清洗性能。投入多少，收获多少。配备了750 W大功率电机的干式真空吸尘器可提供办公和酒店行业所需的吸力。在200W以下，吸尘器的吸力不足，但在200W以上，吸力将持续提高。
750W电机可产生理想的吸力，它足以清除纺织品或硬地面上的普通房屋灰尘。更高的吸力可产生更好的清洁效果。但更高的吸力也会使清洁长毛绒地毯变得困难。因此，大吸力有其优点和缺点。
高效：HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency。
来自Kärcher的创新型HDS-E 8/16-4 M热水高压清洗机在业内树立了新的能效标杆，是最佳的节能解决方案：在待机模式下最多可节约40%的能源。
Kärcher HDS-E 8/16-4 M 采用400 V AC电源生成热水，因此可用于不想或禁止产生废气的场合。12、24和36 kW加热能力的三种型号热水高压清洗机具有eco!efficiency模式，在该模式下，设备利用60°C热水实现极高的清洗效率。对于清洗特别顽固的污垢，水温还可以升至85°C。36 kW热水高压清洗机的大功率和伺服控制使其能够在最高80°C的水温下连续使用。12 kW型产品的快速加热室保证了更短的预加热时间。所有HDS-E 8/16-4 M热水高压清洗机都配备了耐腐蚀不锈钢加热器、集成的水垢保护装置、易于操作的便捷倾倒辅助装置和一个放置附件和工具的可锁定抽屉。
由于采用了绝热加热器，Kärcher HDS-E 8/16-4 M热水高压清洗机的能耗最多可降低40%，具体取决于实际应用和设备型号。上图对比了绝热加热器（图片左侧）与非绝热加热器的热耗散情况。
eco!efficiency 清洁剂。
为了实现最佳的清洗效果，在许多清洗应用中高效清洁剂不可或缺。一般而言，这种情况不会发生改变，但对效率和环保的要求也日益增多。这就需要在清洁能力、保护操作者、材料和环境方面达到一种平衡。这种平衡在任何情况下都必须得以维持。Kärcher在自己的研发实验室和生产中不断地开发未来的清洁剂。结果非常令人信服：Kärcher eco!efficiency清洁剂。
思想超前两步：eco!efficiency模式。
重要的产品开发工作在各个阶段自然地进行。在清洗设备中的开创性开发是Kärcher eco!efficiency工作模式，用户即使是在清洗过程中也可以容易地选择这种模式。在eco!efficiency模式下，设备将在最高能效状态下运行。这可以显著地减小能耗、耗水量以及清洁剂用量。它还可以减少材料和设备的磨损，延长设备的维护周期，降低维护成本，并实现更长的设备寿命。
带有eco!efficiency模式的洗地吸干机
许多采用了牵引驱动或脚踏式操作的Kärcher洗地吸干机都已经配备了eco!efficiency模式。在这种模式下，刷子的速度和吸力将减小到适应轻污垢的水平。这可以实现卓越的清洗效果，并显著降低能耗，减少设备的磨损。通过eco!efficiency模式最多可节约20%的能源和10%的用水量及清洁剂用量。DOSE清洁剂智能配量装置及可更换刷头等经过实践检验的技术进一步提高了设备的效率。此外，我们正在研发和测试新的想法和技术创新，在不久的将来，设备的效率还可能进一步显著提升。
具有eco!efficiency模式的高压清洗机
热水高压清洗机的清洗原理让它在拥有顽固污垢的区域需要使用大量的能源和清洁剂。但相比于传统清洗方式，热水高压清洗机是一种非常高效的技术。通过高压热水可取得极佳的清洗效果并显著减少用水量。然而，Kärcher HDS高压清洗机还可以用于要求更加严苛的清洗任务，这对于仅仅使用水、清洁剂和手刷是完全不可思议的事。它充分地利用了水的热量，节约了大量的水和清洁剂。节约的时间也显著提高了设备的经济性。
带有eco!efficiency模式的Kärcher新型洗地吸干机显著提高了效率。如果启用了eco!efficiency模式，水温将被调节至60°C，因为 60°C水温已经足够满足大部分清洗任务的需求。它不仅仅可清洗轻污垢，而且还可以清洗中等污垢。Kärcher HDS的eco!efficiency模式在清洗效果和能源使用两个方面达到了完美的平衡，没有在清洗效果上有任何妥协。