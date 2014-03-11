eco!efficiency – 更高效地工作

一切皆有可能最重要的是，更高的效率。

高效源于多个方面：更低的能耗、高性能内燃机、更低的清洁剂用量、采用高浓缩清洁剂以减小包装、结构件的可回收利用性和/或最少的零部件数量。这些效果只有通过新的想法、创新的技术、以及最重要的实施意愿和能力来实现。

Kärcher提供广泛的具有eco!efficiency级环保高效表现的设备和清洁剂产品，通过这些产品，各领域内的运营商都可以取得有效、高效和环保的清洗效果。带有eco!efficiency 模式的Kärcher设备还可以在轻污垢环境下以较低的功率工作，从而节约能源和清洁剂，并保护设备。标准eco!efficiency Kärcher设备具有更广泛的技术特点，能够长久地节约能源、清洁剂和时间。