单擦机 BDS 43/150 C Classic *CN

特点和好处
便于使用
  • 使用手柄上的控制杆进行人体工程学操作。
  • 可以上下楼梯运输。
耐用的行星齿轮传动
  • 与皮带传动相比，磨损和维护成本更低，转矩更高。
  • 精密齿轮运行平稳。
可调高度手把
  • 非常稳固的连接。
  • 使用时也可以调整高度。
  • 高度可调，以保证使用舒适性。
非常安静
  • 也可以在怕有杂音的区域使用，例如饭店、医院或办公室
延伸配件
  • 根据应用量身定制附件，如液箱尺寸、不同硬度的刷子、清洁垫驱动板、不同的清洁垫、微纤维垫和菱形垫等。
  • 有系统的溸洁：适合每种需要的理想配件。
电机功率强劲
  • 特级防腐蚀和耐久的设计
  • 高转力有效率的清洁
技术说明

技术数据

驱动类型 操作面板
主刷工作宽度(公厘) (mm) 430
工作高度(公厘) (mm) 90
主刷转速 (rpm) 150
主刷触地压力 (g/cm²) 30
声压级 (dB(A)) 63
电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50
重量（含附件） (kg) 43
尺寸(长x宽x高) (mm) 590 x 430 x 1180

Scope of supply

  • 转盘
  • 盘刷/盘: 1 件

设备

  • 水箱(选配): 10 l
  • 操作面板

视频

应用领域
  • 酒店
  • 公共服务
  • 零售
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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