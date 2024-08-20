单擦机 BDS 43/150 C Classic *CN
特点和好处
便于使用
- 使用手柄上的控制杆进行人体工程学操作。
- 可以上下楼梯运输。
耐用的行星齿轮传动
- 与皮带传动相比，磨损和维护成本更低，转矩更高。
- 精密齿轮运行平稳。
可调高度手把
- 非常稳固的连接。
- 使用时也可以调整高度。
- 高度可调，以保证使用舒适性。
非常安静
- 也可以在怕有杂音的区域使用，例如饭店、医院或办公室
延伸配件
- 根据应用量身定制附件，如液箱尺寸、不同硬度的刷子、清洁垫驱动板、不同的清洁垫、微纤维垫和菱形垫等。
- 有系统的溸洁：适合每种需要的理想配件。
电机功率强劲
- 特级防腐蚀和耐久的设计
- 高转力有效率的清洁
技术说明
技术数据
|驱动类型
|操作面板
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|430
|工作高度(公厘) (mm)
|90
|主刷转速 (rpm)
|150
|主刷触地压力 (g/cm²)
|30
|声压级 (dB(A))
|63
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50
|重量（含附件） (kg)
|43
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|590 x 430 x 1180
Scope of supply
- 转盘
- 盘刷/盘: 1 件
设备
- 水箱(选配): 10 l
- 操作面板
视频
应用领域
- 酒店
- 公共服务
- 零售